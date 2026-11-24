A Venezuela revelou nesta terça-feira (24) uma dívida pública de 237 bilhões de dólares, dando início aos preparativos para o que poderá ser a maior reestruturação de dívida soberana da história.

O governo de Delcy Rodríguez, apoiado pelos Estados Unidos após a deposição de Nicolás Maduro em janeiro, divulgou um conjunto de indicadores econômicos atualizados pela primeira vez em anos.

O objetivo é estabelecer as bases para a negociação com credores internacionais e recuperar o acesso do país aos mercados de capitais, interrompido pelo calote de 2017.

O passivo, que reúne obrigações do governo venezuelano e da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), supera as estimativas anteriores do mercado financeiro, inferiores a 200 bilhões de dólares.

A dimensão do endividamento contrasta com o tamanho da economia venezuelana, cujo Produto Interno Bruto (PIB) estava abaixo de 100 bilhões de dólares no início deste ano.

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A desproporção deverá obrigar os credores a aceitar reduções substanciais nos valores a receber.

O endividamento identificado corresponde a 242% do PIB venezuelano ao final de 2025. A divulgação dos números provocou uma valorização dos títulos da dívida do governo e da estatal petrolífera nesta terça-feira.

Os papéis acumulam ganhos de aproximadamente 70% neste ano, embora ainda sejam negociados por valores equivalentes a um terço ou à metade de seu preço de face, o que indica que os investidores continuam trabalhando com a perspectiva de perdas expressivas.

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Brasil está entre os credores da Venezuela

A complexidade da renegociação decorre, em parte, da diversidade de credores.

Além dos investidores internacionais que adquiriram títulos venezuelanos, o país possui compromissos com governos estrangeiros, bancos de desenvolvimento, fornecedores da indústria petrolífera e empresas que tiveram ativos expropriados durante o governo de Hugo Chávez.

A China é a maior credora bilateral da Venezuela, com aproximadamente 17 bilhões de dólares a receber, seguida pela Rússia, com 5,1 bilhões de dólares.

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O Brasil também figura na relação, com créditos de 1,1 bilhão de dólares, o equivalente a cerca de 6,6 bilhões de reais.

Dos 110 bilhões de dólares em obrigações relacionadas a títulos negociados no mercado internacional, 46 bilhões correspondem a juros vencidos.

O montante evidencia o impacto de quase uma década de inadimplência sobre as finanças venezuelanas.

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O governo ressalvou que a inclusão dos valores no levantamento não significa o reconhecimento jurídico de todas as cobranças. Parte das obrigações poderá ser contestada durante as negociações.

Petróleo será decisivo para a recuperação

O plano econômico venezuelano prevê investimentos de aproximadamente 160 bilhões de dólares na indústria petrolífera ao longo da próxima década.

Pouco menos da metade dos recursos deverá ser aportada pela própria estatal, enquanto o restante dependerá de parceiros internacionais.

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A expectativa do governo é que a produção de petróleo cresça, em média, 9,1% ao ano, alcançando 2,9 milhões de barris diários em 2036.

A expansão é considerada fundamental para ampliar as receitas públicas, recompor as reservas internacionais e gerar os dólares necessários ao pagamento dos credores.

Apesar de possuir as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a Venezuela enfrenta limitações para transformar essa riqueza em receitas.

Décadas de investimentos insuficientes, deterioração da infraestrutura, perda de profissionais especializados e sanções internacionais comprometeram sua capacidade de produção.

A recuperação do setor dependerá não apenas da disponibilidade de capital estrangeiro, mas também da segurança jurídica oferecida aos investidores e da evolução dos preços internacionais do petróleo.

Inflação deverá superar 300% neste ano

As projeções divulgadas pelo governo indicam que a economia venezuelana crescerá 5% em 2026.

A inflação, entretanto, deverá encerrar o ano acima de 300%, com previsão de desaceleração para 72% em 2027.

O plano estima que o PIB alcance 201 bilhões de dólares em 2031, mais que o dobro do registrado antes da queda de Maduro.

Mesmo que a projeção se confirme, a economia venezuelana terá recuperado apenas aproximadamente metade do tamanho que possuía em 2012, nos últimos anos do governo Chávez.

A reconstrução econômica também foi prejudicada pelos terremotos que atingiram o país em junho, provocando danos à infraestrutura e atrasando a elaboração do programa de renegociação da dívida.

A combinação entre inflação elevada, endividamento e necessidade de reconstrução limita a capacidade do governo de assumir novos compromissos financeiros sem comprometer os investimentos necessários à recuperação econômica.

Renegociação enfrenta obstáculos políticos

Em maio, o governo venezuelano contratou o banco de investimentos americano Centerview Partners para assessorar o processo de reestruturação.

Em setembro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou uma autorização para serviços jurídicos, financeiros e de consultoria relacionados à preparação de uma eventual renegociação da dívida venezuelana.

Ainda falta, porém, uma análise detalhada da sustentabilidade da dívida, documento que deverá estabelecer quanto o país efetivamente tem condições de pagar.

Em setembro, uma consultoria especializada em mercados emergentes estimou que os credores poderiam enfrentar reduções de 59% a 73% no valor nominal dos títulos, dependendo das premissas econômicas adotadas durante as negociações.

Trata-se de uma projeção de mercado, e não de uma proposta oficial apresentada pelo governo venezuelano.

Outro elemento de incerteza é a participação do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Embora a Venezuela tenha retomado as relações com a instituição neste ano, o organismo ainda não assumiu o papel central que tradicionalmente desempenha em grandes processos de reestruturação soberana.

Economistas e investidores também questionam a conveniência de concluir um acordo antes da realização de eleições presidenciais.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, manifestou a expectativa de que o pleito ocorra em 2027.

A publicação dos dados econômicos representa um avanço na reintegração financeira da Venezuela, mas está longe de encerrar o ciclo de inadimplência iniciado em 2017.

O retorno do país ao mercado internacional dependerá da recuperação da indústria petrolífera, da estabilização monetária e da capacidade de estabelecer compromissos financeiros que possam ser respeitados pelos futuros governos.