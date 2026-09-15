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Venezuela fecha o cerco aos bancos para tentar salvar o bolívar

Banco Central reduz liquidez e eleva juros enquanto governo amplia gastos; país enfrenta inflação de quase 200%

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 15h43 | Atualizado em 15 set 2026, 15h47
EQUILIBRISTA - Delcy, a pragmática: “A Venezuela amadureceu com a agressão americana”
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez  (Efrain Gonzalez/Presidência da Venezuela//)
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O governo da Venezuela decidiu apertar o cerco sobre os bancos para tentar conter a deterioração do bolívar justamente no momento em que prepara uma nova rodada de gastos públicos.

A estratégia combina aumento do custo do dinheiro, regras mais rígidas para as instituições financeiras e uma tentativa de reduzir a quantidade de moeda circulando na economia.

As novas medidas do Banco Central da Venezuela (BCV) entram em vigor nesta terça-feira, 15, e incluem mudanças nas taxas de juros e penalidades maiores para bancos que não cumprirem as exigências de reservas compulsórias, parcela dos depósitos que as instituições precisam manter junto ao banco central.

O movimento ocorre depois de meses de forte pressão sobre a moeda.

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O BCV já vendeu cerca de 11 bilhões de dólares no mercado cambial neste ano, segundo a consultoria venezuelana Síntesis Financiera. O objetivo é oferecer dólares e evitar uma desvalorização ainda mais rápida do bolívar.

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O esforço, porém, tem um custo crescente.

Os 11 bilhões de dólares equivalem a cerca de 58% das receitas provenientes das exportações de petróleo, segundo a consultoria. O ritmo de intervenção é considerado difícil de sustentar sem comprometer outros gastos públicos em moeda estrangeira.

A Venezuela, portanto, enfrenta um dilema clássico de economias em crise cambial: precisa injetar dólares para sustentar a moeda, mas, ao mesmo tempo, precisa preservar suas reservas e controlar a expansão da liquidez que alimenta a demanda por dólares.

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A nova política procura tornar o bolívar mais atraente para empresas e consumidores e reduzir a pressão pela conversão de recursos para dólares.

A partir desta terça-feira, todos os depósitos bancários passam a ser remunerados. Contas à vista terão remuneração mínima anual de 10%, enquanto as taxas mínimas para depósitos de poupança sobem de 32% para 42% ao ano. Nos depósitos a prazo, o piso passa de 36% para 46%.

A lógica é simples: oferecer uma remuneração maior para quem mantém dinheiro em bolívares pode diminuir o incentivo para trocar a moeda local por dólares ou outros ativos.

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Mas a medida também encarece o crédito. Ao retirar liquidez dos bancos e elevar o custo de captação, o BCV reduz o espaço para que as instituições concedam empréstimos a empresas e consumidores.

É justamente essa contradição que preocupa economistas. “O objetivo é proteger a taxa de câmbio sacrificando ainda mais o crédito, precisamente quando a economia precisa de financiamento”, escreveu o economista venezuelano Asdrúbal Oliveros.

O problema é particularmente relevante para uma economia que tenta reconstruir sua atividade depois de anos de colapso e que agora precisa financiar investimentos, consumo e gastos públicos.

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Inflação ainda ameaça a moeda

O aperto monetário ocorre em uma economia que continua convivendo com inflação em ritmo extremo.

Os preços ao consumidor subiram 19,9% somente em julho, segundo o BCV. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chegou a 175,5% até julho, de acordo com dados oficiais compilados pela EFE.

Em comparação anual, o avanço dos preços já estava próximo de 580% em julho, segundo cálculos da Reuters baseados nos dados do banco central.

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O BCV atribuiu parte importante da aceleração mensal aos efeitos dos terremotos que atingiram o país em junho e prejudicaram a distribuição de mercadorias.

A inflação perdeu força em agosto, segundo os dados divulgados pelo BCV, mas permanece em um nível incompatível com a estabilidade monetária.

O problema cambial ajuda a explicar a pressão.

Em agosto, o bolívar perdeu 5,8% de seu valor diante do dólar no mercado oficial, depois de uma queda de aproximadamente 15% em julho.

Desde o início de 2026, a moeda americana acumulou alta de mais de 160% na cotação oficial, segundo dados compilados pela EFE.

Para os venezuelanos, o efeito é direto: como salários e parte importante dos pagamentos continuam denominados em bolívares, cada rodada de desvalorização reduz o poder de compra e pressiona novamente os preços.

Dólares do petróleo sustentam a estratégia

O principal instrumento utilizado pelo governo para evitar uma deterioração ainda mais rápida do câmbio tem sido a venda de dólares no mercado.

A Venezuela possui uma fonte evidente de moeda estrangeira: o petróleo. A questão é que a receita gerada pelas exportações precisa atender a uma série de necessidades de um Estado que tem pouco acesso a financiamento externo.

A Síntesis Financiera calcula que os 11 bilhões de dólares vendidos pelo BCV neste ano equivalem a quase seis em cada dez dólares gerados pelas exportações de petróleo.

Para os analistas da consultoria, esse ritmo é insustentável porque praticamente consome uma parcela equivalente à receita fiscal relacionada ao petróleo e deixa pouco espaço para outras necessidades do setor público.

A consultoria estima ainda que as vendas de dólares financiadas pelas exportações de petróleo cairão 21% em setembro.

É nesse ponto que a política monetária se encontra com a política fiscal.

Se o governo aumentar os gastos sem uma expansão correspondente das receitas, poderá colocar ainda mais dinheiro em circulação e aumentar a procura por dólares. O BCV tenta antecipar esse movimento retirando liquidez do sistema bancário.

O paradoxo do gasto público

A medida ocorre em uma Venezuela que tenta apresentar sinais de recuperação econômica depois de anos de recessão e hiperinflação.

O governo afirma que a economia cresceu 7,14% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. A administração de Delcy Rodríguez também diz que o consumo deverá avançar ao longo de 2026.

Há, porém, uma diferença fundamental entre crescimento econômico e estabilidade monetária. Uma economia pode registrar expansão da atividade enquanto sua moeda perde valor e os preços continuam subindo em velocidade elevada.

O desafio de Caracas é ainda maior porque o Estado precisa reconstruir infraestrutura e responder aos efeitos dos terremotos de junho, que deixaram milhares de mortos e agravaram os problemas de abastecimento.

As autoridades também buscam recuperar cerca de 31 toneladas de ouro venezuelano, avaliadas em aproximadamente 4 bilhões de dólares, que permanecem armazenadas no Banco da Inglaterra.

Ao mesmo tempo, o governo tenta preservar o acesso a receitas do petróleo em um cenário político completamente diferente do início do ano, quando Nicolás Maduro foi capturado por forças americanas.

A administração interina de Delcy Rodríguez passou a negociar uma nova relação econômica com Washington, enquanto tenta reorganizar as finanças do país.

Menos crédito para ganhar tempo

O aperto sobre os bancos pode funcionar como uma forma de ganhar tempo. Ao reduzir a liquidez e tornar mais caro tomar dinheiro emprestado, o BCV tenta diminuir a quantidade de bolívares que pode migrar para o mercado cambial.

O problema é que o remédio também atinge a economia real.

Crédito mais caro significa mais dificuldade para empresas financiarem capital de giro, investimentos e estoques, além de reduzir a capacidade de consumo das famílias.

É por isso que o dilema venezuelano não é apenas cambial. Caracas precisa impedir que a perda de valor do bolívar acelere a inflação, mas não pode apertar a política monetária a ponto de sufocar uma economia que tenta se recuperar.

A aposta do BCV é que um sistema bancário com menos liquidez, juros maiores e maior remuneração para depósitos em bolívares ajude a reduzir a demanda por dólares e estabilizar a moeda.

Até agora, a estratégia tem comprado algum espaço no mercado cambial, mas a conta está ficando mais pesada.

Quanto mais dólares o governo precisa vender para sustentar o bolívar, menor é sua margem para financiar outras necessidades.

E quanto mais o banco central aperta o crédito para preservar a moeda, maior é o risco de enfraquecer a própria recuperação econômica que o governo tenta acelerar.

A Venezuela, mais uma vez, está tentando resolver um problema de confiança na moeda com instrumentos financeiros.

O resultado dependerá menos de uma única medida do BCV do que da capacidade do governo de equilibrar gastos, receitas do petróleo, oferta de dólares e controle da inflação, quatro variáveis que continuam apontando em direções diferentes.

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