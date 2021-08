Vendedores que aceitam Pix comercializam 10% a mais em relação aos demais

Os vendedores que passaram a aceitar Pix como forma de pagamentos vendem em média 10% a mais que os outros comerciantes dentre os que utilizam a plataforma de pagamentos Mercado Pago. As informações são fruto de um levantamento realizado pela empresa e enviado com exclusividade para a VEJA. O movimento ocorre porque o Pix estaria facilitando a compra do cliente que não possui limite no cartão de crédito e não quer pagar com boleto bancário. Como o Mercado Pago é a fintech de maior porte da América Latina, o que ocorre na plataforma acaba servindo como um exemplo de como o Open Banking e o Pix está revolucionando o sistema de pagamentos online como um todo.

“O Pix permite a entrada do cliente que quer pagar com cartão de débito, tecnologia que ainda é um mito no mundo online – a gente nega muita venda com cartão de débito. Além disso, a urgência na entrega não funciona com o boleto, porque demora para compensar”, diz Elaine Shimoda, chefe de inovação do Mercado Pago. Como ilustração da tendência, um terço dos pagamentos feitos com Pix no Mercado Livre são de vendedores novos, ou seja, o meio de pagamento facilitou a entrada de novos participantes na plataforma. “É mais barato e conveniente porque não represa mercadoria, ajuda na compensação de pagamentos e na liberação do estoque para giro”, diz ela.

O Pix passou a ser aceito na plataforma em novembro do ano passado e, de abril a junho de 2021, houve crescimento de 221% no número de transações e de 284% no volume dos recebimentos em vendas físicas com Pix via QR Code ou com maquininhas de cartão Point. Já, no universo online, a participação de pagamentos por Pix superou a de boletos já na segunda quinzena de junho e, hoje, representa aproximadamente 20% do total transacionado pelos vendedores. Ambos os números englobam vendas pelo Mercado Livre e também de parceiros que utilizam o sistema do Mercado Pago.