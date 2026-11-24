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As vendas nos shoppings de Multiplan, Allos e Iguatemi revelam um consumo desigual no terceiro trimestre. Enquanto a Multiplan acelerou, as rivais tiveram avanço modesto. Além disso, vendas de participações imobiliárias impulsionaram lucros, camuflando o ritmo real das lojas físicas.

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As vendas dos lojistas dos shoppings da Allos e da Iguatemi cresceram 1,8% e 1,6%, respectivamente, no terceiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. A Multiplan apresentou desempenho mais forte, com expansão de 5,9%. Os resultados mostram um consumo desigual entre as redes e exigem atenção à diferença entre o movimento das lojas e o desempenho financeiro das administradoras.

O contraste aparece também no indicador de vendas em mesmas lojas, que acompanha estabelecimentos em operação há pelo menos um ano e reduz o efeito de mudanças na base de comparação. Na Iguatemi, a alta foi de apenas 0,1%. Na Allos, chegou a 2,5%, enquanto a Multiplan registrou avanço de 3,1%. Os percentuais são nominais, sem desconto da inflação.

Como foi o desempenho de cada rede

Na Iguatemi, as vendas totais dos lojistas alcançaram 6,1 bilhões de reais entre julho e setembro. Embora o indicador de mesmas lojas tenha ficado próximo da estabilidade, os aluguéis desses estabelecimentos aumentaram 2,5%. A taxa de ocupação dos empreendimentos chegou a 96,7%.

A diferença entre os indicadores ajuda a separar a situação dos lojistas da receita da administradora. O valor vendido pelas lojas não corresponde ao faturamento da Iguatemi, que recebe receitas de locação, estacionamento e outros serviços.

Na Allos, os lojistas venderam 10 bilhões de reais no trimestre. O desempenho foi afetado pelo Shopping Tijuca. Sem o empreendimento, o crescimento das vendas totais seria de 3,8%, acima do avanço de 1,8% registrado no conjunto da carteira.

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A ocupação ficou em 95,2%. A devolução de 16 lojas por uma varejista de eletrônicos em recuperação judicial contribuiu para a redução do indicador, conforme os dados apresentados pela companhia e analisados pelo Safra.

Já na Multiplan, as vendas somaram 6,4 bilhões de reais e ganharam ritmo ao longo do trimestre. O crescimento anual passou de 4,3% em julho para 5,4% em agosto e 8,1% em setembro. A companhia destacou o desempenho dos empreendimentos que receberam investimentos em expansão e revitalização.

Lucro maior não significa consumo mais forte

A leitura dos balanços também exige separar o resultado das operações de ganhos com a venda de participações em imóveis.

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A Iguatemi registrou ganho de capital de 353,5 milhões de reais com a venda de participações em cinco ativos ao fundo imobiliário TRXF11. A operação elevou os indicadores financeiros do trimestre, apesar do crescimento limitado das vendas em mesmas lojas.

Na Multiplan, o lucro líquido aumentou 73,3%, para 383,2 milhões de reais. A receita líquida cresceu 37%, beneficiada principalmente pela venda de uma participação de 9,33% no ParkShoppingBarigüi, por 250 milhões de reais, além do avanço das receitas de locação, estacionamento e serviços.

Essas transações ajudam a explicar por que as administradoras podem apresentar expansão expressiva do lucro mesmo quando o crescimento das compras nos estabelecimentos é mais modesto. Para acompanhar o consumo, os indicadores de vendas dos lojistas e de mesmas lojas oferecem uma referência mais direta.