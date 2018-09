Vendas no comércio caem 0,5% em julho

As vendas do comércio no Brasil se mantiveram em trajetória de queda no mês de julho. No sétimo mês do ano, as empresas de varejo no país apresentaram recuo de 0,5% nos negócios. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o terceiro resultado negativo consecutivo: a perda acumulada no trimestre é de 2,3%.

No comparativo com julho do ano passado, as vendas tiveram resultado negativo de 1%, interrompendo sequência de 15 altas seguidas. Cinco das oito atividades registraram queda.

Recuo em cinco setores

Segundo o IBGE, em julho, o destaque negativo ficou por conta do setor de “Móveis e eletrodomésticos”, que caiu 4,8% em relação a junho. A categoria “Outros artigos de uso pessoal e doméstico” recuou 2,5%. “Tecidos, vestuário e calçados” caiu 1%. Juntos, os setores pesam 30% do total do varejo, segundo o instituto.

Os dados mostram ainda que, entre os setores que apresentaram queda em julho no comparativo com junho, figuram: “Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação”, com 2,7% de recuo e “Livros, jornais, revistas e papelaria”, com outros 0,9%.

Acumulado do ano

De janeiro a julho, frente a igual período do ano anterior, o volume de vendas registrou avanço de 2,3%, porém foi acompanhado somente por três das oito atividades. O acumulado em 12 meses passou de 3,6% em junho para 3,2% em julho, sinalizando perda de ritmo nas vendas, de acordo com o IBGE.

A média móvel trimestral apresentou recuo de 1,1% no trimestre encerrado em julho, sinalizando acentuação no ritmo de queda, quando comparada à média móvel no trimestre encerrado em junho. Frente a julho de 2017, as vendas avançaram 3%, décima quinta taxa positiva consecutiva. Ainda assim, o acumulado nos últimos doze meses, passou de 6,7% em junho para 6,5% até julho.