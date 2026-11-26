As vendas dos setores de comércio e serviços no início da semana da Black Friday cresceram 9,5% em relação ao período equivalente de 2025, segundo levantamento do Itaú Unibanco obtido com exclusividade por VEJA. O resultado, referente a segunda, terça e quarta-feira (25), sinaliza um aquecimento das atividades após uma primeira quinzena de novembro com indicadores mais fracos. Considerando exclusivamente as operações realizadas pela internet, o aumento das vendas foi ainda maior: de 16,9% em relação ao período equivalente do ano passado.

O maior avanço foi registrado no segmento de artigos esportivos, cujas transações aumentaram 27% na comparação anual. Na sequência, aparecem as agências de viagens, com alta de 26,6%, as lojas de departamento, com crescimento de 23,1%, e os hotéis, que registraram expansão de 13,9%.

O levantamento reúne transações feitas por meio dos serviços de adquirência do banco, incluindo pagamentos com cartões de débito, crédito e voucher, além de transferências via Pix QR Code de pessoas físicas para empresas. Também entram no cálculo compras realizadas com cartões emitidos pelo Itaú. Os dados abrangem tanto o comércio eletrônico quanto as lojas físicas.

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“Com a antecipação das ofertas ao longo de novembro, o varejo passou a trabalhar com um período mais amplo de promoções”, diz Angelo Russomanno, diretor de Recebimentos e Adquirência do Itaú Unibanco. “Os próximos dias serão importantes para entendermos como esse movimento se reflete no comportamento dos consumidores neste ano”.