Vendas em shoppings cresceram 8% no 1º sem de 2013, diz Abrasce

As vendas em shoppings tiveram alta de aproximadamente 8% no primeiro semestre de 2013 ante o mesmo período do ano anterior, segundo o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Luis Fernando Veiga. O executivo participou nesta terça-feira do Brasil Retail Week, em São Paulo. A Abrasce divulga seus números oficiais sobre as vendas em shoppings nos próximos dias.

Veiga ainda afirmou que as perspectivas para o ano são positivas, mesmo com o cenário de desaquecimento do consumo das famílias. “Estamos passando por uma chuva, mas temos otimismo”, comentou. Ele disse ainda que a perspectiva é inaugurar 41 novos shoppings este ano, que se somarão aos 465 já existentes. Em 2012, foram inaugurados 27 empreendimentos, recorde do setor.

Ainda com o grande número de inaugurações previstas, Veiga afirmou que não há excesso de espaços vagos, sem procura de lojistas. “Nossa taxa de vacância é de 2,2% este mês, isso é praticamente uma vacância técnica”, comentou.

(com Estadão Conteúdo)