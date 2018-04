Vendas do varejo caem 0,2% em fevereiro, diz IBGE

As vendas no comércio varejista caíram 0,2% em fevereiro ante o mês anterior, após avançar 0,8% de dezembro para janeiro. As informações são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, 12. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve avanço de 1,3%, a décima primeira alta consecutiva, embora menos acentuada. No acumulado nos últimos doze meses as comercializações cresceram 2,8%, mantendo a recuperação em curso desde outubro de 2016.

A variação negativa alcançou 4 das 8 atividades pesquisadas. O recuo mais relevante foi em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com redução de 0,6%, setor de maior peso do varejo; seguido por tecidos, vestuário e calçados (-1,7%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,8%), todos compensando os avanços de janeiro de 2,3%, 0,8% e 7,3%, respectivamente. Combustíveis e lubrificantes, com diminuição de 1,4%, tiveram a quarta queda seguida.

Na outra ponta, houve alta em móveis e eletrodomésticos (1,5%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,8%); equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (2,7%) e livros, jornais, revistas e papelarias (1,6%).

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas variou 0,1% em relação a janeiro. Frente a fevereiro de 2017, houve alta de 5,2%, décima taxa positiva consecutiva, acumulando ganho de 5,9% no ano. O acumulado nos últimos doze meses (5,4%) foi o maior desde julho de 2013 (5,8%).