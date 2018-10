Vendas do comércio varejista sobem 1,3% em agosto

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro aumentou 1,3% em agosto, na comparação com o mês anterior. A receita nominal também apresentou evolução positiva, de 1,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o primeiro resultado positivo desde abril.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o volume de vendas do varejo cresceu 4,1%, enquanto que a receita subiu 7,6%.

No acumulado de 2018, a alta das vendas é de 2,6%, enquanto que o da receita é de 4,4%.

Segundo o IBGE, houve crescimento no volume de vendas de sete das oito atividades pesquisadas. A pressão negativa se deu apenas no segmento de livro, jornais, revistas e papelaria (-2,5%).

As vendas no varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, subiram 4,2% em agosto sobre julho. As vendas de veículos e motos, partes e peças saltaram 5,4%, enquanto as de material de construção subiram 4,6%.