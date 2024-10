Vendas de iPhone 16 aumentam 20% na China e ações disparam

Com três semanas de lançamento de sua nova linha de smartphones, os iPhones 16, a Apple registrou um aumento significativo de 20% em suas vendas na China. Os aparelhos foram lançados em setembro deste ano e tiveram uma entrada robusta no competitivo mercado chinês. Especialmente os modelos iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max mostraram desempenho notável, emplacando crescimento de 44% em relação aos modelos de iPhone 15 lançados em 2023.

Com isso, as ações da empresa (AAPL34) atingiram um recorde nesta semana, também incentivadas pelos novos aparelhos com inteligência artificial. Segundo analistas, esse novo recurso tecnológico atraiu muitos consumidores chineses e contribuiu fortemente para seu sucesso. No momento, os papéis se encontram em 66,95 reais. Todavia, apesar da agitação pelos novos modelos, as vendas gerais de iPhones na China durante esse período de três semanas registraram uma queda de 2% em relação ao ano anterior.

Esses números acontecem em meio à entrada dos novos celulares dobráveis da Huawei, os Mate XT, que agitaram o setor e rivalizaram diretamente com a Apple no mercado chinês de smartphones. Além disso, a Vivo acaba de anunciar seu novo carro-chefe X200 Pro, enquanto a Xiaomi e a Oppo estão programadas para atualizar seus tops de linha antes do final do ano.