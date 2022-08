Venda do Manchester United avança e não é com Elon Musk

Malcom Glazer, proprietário do Manchester United desde 2005, parece ter encontrado um potencial comprador para o clube inglês. As negociações pela parte minoritária do clube estariam avançando com a empresa de investimentos Apollo Global Management, segundo jornais norte-americanos.

Avaliado em 2,08 bilhões de dólares, o United tem interesse em vender uma fatia minoritária, no valor de 5 bilhões de libras. E acordo com fontes próximas às negociações, o acordo pode ser concluído ainda no próximo mês. A família Glazer enfrenta crescentes protestos de torcedores por não ter conquistado nenhum troféu de primeiro nível desde 2017 e por não conseguir concretizar contratações.

Nos últimos dias, a negociação ganhou mais repercussão porque Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tuitou que compraria o Manchester United, mas explicou logo em seguida que se tratava de uma brincadeira. O bilionário deve ficar de fora do negócio, mas um dos homens mais ricos da Inglaterra, Jim Ratcliffe, estaria na disputa para compra da fatia minoritária do clube. O dono da indústria química Neos é torcedor do clube e confirmou interessa na compra. O empresário, no entanto, foi deixado de lado pela família Glazer, que ao que tudo indica avança nas negociações com a Apollo.

A Apollo administra mais de 470 bilhões de dólares em ativos. A gestora foi fundada por Leon Black, que deixou o cargo de CEO da empresa em 2021 após vir à tona sua relação com Jeffrey Epstein, bilionário americano acusado de tráfico sexual de menores.