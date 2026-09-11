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Venda direta vira renda paralela: 76% conciliam atividade com outros trabalhos

Pesquisa da ABEVD mostra que mulheres são 86% da força de vendas e WhatsApp já é o principal canal para 67%

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 10h19
Multidão de pessoas diversas caminhando em uma rua movimentada sob luz solar intensa, com edifícios e carros ao fundo.
Pessoas caminhando na rua (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A venda direta tem se consolidado como uma atividade paralela para boa parte dos brasileiros que atuam no setor. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) mostra que 76% dos entrevistados conciliam o negócio com outros trabalhos ou projetos, enquanto apenas 24% se dedicam exclusivamente à atividade.

O levantamento, realizado pela Bare Internacional em julho de 2026, também traça o perfil de quem trabalha com venda direta no país. As mulheres representam 86% dos entrevistados, enquanto 51,8% se declaram pretos ou pardos. Em relação à escolaridade, 37% possuem ensino médio completo.

O modelo, tradicionalmente associado à venda presencial e ao relacionamento entre vendedores e clientes, também passou por uma transformação com a digitalização. Atualmente, o celular é o principal dispositivo utilizado para administrar o negócio por 84% dos entrevistados.

O WhatsApp, por sua vez, já aparece como o principal canal de vendas para 67% dos participantes da pesquisa, permitindo que parte da operação seja conduzida digitalmente e sem a necessidade de uma estrutura física própria. “A venda direta é um modelo moderno e adaptável. A pesquisa mostra que não existe um formato único de sucesso. O setor acolhe desde quem busca uma rotina independente até quem deseja construir um negócio em escala, integrando a atividade ao seu estilo de vida”, afirma Adriana Colloca, presidente executiva da ABEVD.

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Apesar das mudanças na maneira de vender, uma característica tradicional do setor permanece: cosméticos e produtos de cuidados pessoais são comercializados por 88,5% dos entrevistados e continuam liderando entre as categorias.

O mercado também alcança segmentos como saúde e nutrição, utilidades domésticas, vestuário, alimentos e bebidas, ampliando as possibilidades de atuação dos vendedores.

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A predominância de pessoas que mantêm outras ocupações ao mesmo tempo ajuda a mostrar como a flexibilidade permanece como uma das características do modelo. O negócio pode ser iniciado em menor escala e ganhar espaço de acordo com a disponibilidade e os objetivos de cada vendedor. A principal característica da venda direta é permitir que cada pessoa construa o próprio negócio de acordo com sua realidade. É um modelo que pode começar em pequena escala, crescer gradualmente e acompanhar diferentes momentos da vida”, diz Colloca.

A combinação entre essa flexibilidade e ferramentas digitais também altera a dinâmica de uma atividade historicamente baseada no contato direto. Aplicativos de mensagens permitem manter a proximidade com os consumidores, mas ampliam o alcance e reduzem a dependência do encontro presencial para realizar uma venda.

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