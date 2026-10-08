ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Venda de veículos deve crescer 15,2% em 2026, mas importações preocupam montadoras

Anfavea eleva projeção para 3,1 milhões de unidades vendidas, maior volume desde 2014; produção nacional deve avançar em ritmo menor

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 07h45 | Atualizado em 8 out 2026, 10h50
INVASÃO - Carros da Geely desembarcam no Porto de Paranaguá (PR): nova realidade do mercado
 (Geely/.)
Continua após publicidade
Venda de veículos deve crescer 15,2% em 2026, mas importações preocupam montadoras Priorize VEJA no Google

A venda de veículos novos no Brasil deve crescer 15,2% em 2026, alcançando aproximadamente 3,1 milhões de unidades, segundo projeção divulgada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A estimativa foi revisada para cima após o desempenho do setor no terceiro trimestre e, se confirmada, representará o maior volume de emplacamentos desde 2014.

Apesar da perspectiva positiva para o mercado, a entidade alerta para o avanço dos veículos importados, especialmente os chineses, e para a queda das exportações brasileiras. Enquanto as vendas devem aumentar 15,2% neste ano, a produção nacional deve crescer apenas 6,7%, chegando a 2,82 milhões de unidades.

A revisão das estimativas ocorre após setembro registrar 281,4 mil veículos emplacados, o maior resultado mensal desde dezembro de 2014. Nos primeiros nove meses do ano, as vendas somaram aproximadamente 2,26 milhões de unidades, crescimento de 18,1% em relação ao mesmo período de 2025. A expansão é puxada principalmente pelos automóveis e comerciais leves, cuja previsão de crescimento para o ano passou para 16,4%. O desempenho contrasta com o dos veículos pesados, como caminhões e ônibus, que devem encerrar 2026 com retração de 6,5% nas vendas.

Continua após a publicidade

A produção também apresentou resultados positivos em setembro, com 268,3 mil unidades fabricadas ou montadas no país, melhor desempenho para o mês desde 2014. No acumulado do ano, foram 2,17 milhões de veículos, alta de 8,7%.

Siga

Importados ganham espaço

O principal ponto de preocupação da Anfavea está na diferença entre o crescimento das vendas e o da fabricação nacional. Entre janeiro e setembro, o Brasil importou 463,9 mil veículos, volume 30,4% superior ao registrado no mesmo período de 2025. A China respondeu por aproximadamente 55% dessas importações, com cerca de 255 mil unidades. Os veículos de origem chinesa já representam 11,3% do mercado brasileiro, segundo os dados apresentados pela associação.

Continua após a publicidade

Outro movimento observado pela entidade é o avanço da montagem de veículos a partir de componentes importados. Nos primeiros nove meses de 2026, a produção nacional cresceu cerca de 173 mil unidades, mas aproximadamente 123 mil desse acréscimo estão associadas aos regimes CKD e SKD, nos quais os automóveis chegam desmontados ou parcialmente montados ao país.

Essas operações são contabilizadas nas estatísticas de produção brasileira, embora possam envolver uma participação menor de fornecedores e componentes nacionais. Para a Anfavea, a expansão desse modelo exige atenção à capacidade da indústria de gerar empregos, desenvolver fornecedores e agregar valor à produção local. A preocupação também está relacionada ao avanço dos veículos eletrificados, que responderam por 69% do crescimento das vendas de veículos leves no acumulado do ano. A categoria já representa 20,1% dos emplacamentos desse segmento, impulsionada principalmente pela expansão dos modelos híbridos e elétricos.

Continua após a publicidade

Enquanto o mercado interno cresce, as vendas de veículos brasileiros ao exterior seguem em queda. A Anfavea revisou sua projeção para as exportações em 2026, passando a estimar retração de 17,7%, ante previsão anterior de queda de 12,8%. De janeiro a setembro, o Brasil exportou aproximadamente 334 mil veículos, volume 23% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. A Argentina, principal destino dos automóveis produzidos no país, responde por grande parte da redução.

Continua após a publicidade

Além do enfraquecimento da demanda argentina, a indústria brasileira enfrenta maior concorrência de fabricantes de outros países, especialmente da China, em mercados latino-americanos tradicionalmente atendidos pelas montadoras instaladas no Brasil.

Publicidade
TAGS:
Anfavea
Carros
Economia
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).