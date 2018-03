Venda de veículos tem alta em relação a fevereiro de 2017

As vendas de veículos novos no Brasil caíram 13,4% em fevereiro ante janeiro, para 156.906 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou nesta quinta-feira a associação de concessionários, Fenabrave.

Na comparação com fevereiro do ano passado, porém, as vendas subiram 15,7%, acumulando expansão de 19,6% no primeiro bimestre frente o mesmo período de 2017.

“O crescimento de 1% do PIB nacional, depois de dois anos de queda, reforça nossas expectativas de retomada da economia e, principalmente, do mercado automotivo. Esse crescimento reflete diretamente na confiança do consumidor sobre a decisão de compra de bens”, afirmou em comunicado à imprensa o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Alarico Assumpção Júnior.

“Em fevereiro, a média de vendas diárias se mostrou 4,5% acima do registro de janeiro, não fosse o feriado (do Carnaval), as vendas teriam sido ainda maiores”, acrescentou.

Na comparação anual, as vendas de carros e comerciais leves subiram 14,6% em fevereiro, para 151.691 unidades. Já os licenciamentos de caminhões novos teve crescimento de 57,3%, para 4.101 veículos, e os de ônibus subiram 71,4&, para 1.109 unidades.

A General Motors seguiu na primeira posição do ranking de vendas e carros e comerciais leves, com comercialização em fevereiro de 27.393 veículos, crescimento de 18% sobre um ano antes. A Volkswagen teve licenciamentos de 22.264 unidades no mês passado, alta anual de 29%.

A Fiat teve queda de 8,5% nas vendas de carros e comerciais leves novos em fevereiro, para 17.317 unidades. A marca irmã Jeep, teve vendas de 5.987 veículos, crescimento de 3,8% no período.

Hyundai ficou na quarta posição, com vendas de 14.286 carros e comerciais leves, 19% acima de fevereiro do ano passado. A Ford cresceu as vendas no mês passado em quase 16% sobre um ano antes, para 13.790 unidades.