Venda de produtos usados para casa aumenta 30% no semestre

A venda de produtos usados para casa aumentou 30% no primeiro semestre deste ano. É o que aponta a OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online de itens usados do país. Neste ano, a plataforma registrou uma média de, aproximadamente, 24 transações por minuto nas categorias de bens de consumo, que abrangem mercadorias como eletrônicos, móveis, moda, beleza, esportes e lazer.

Peças relacionadas à música e hobbies cresceram 80% nas inserções, em comparação com o primeiro semestre de 2022. Nessa categoria, destacam-se produtos como CDs, DVDs e itens afins, com um aumento de quase 130% na quantidade de objetos anunciados durante este período. “Cada transação reflete um desejo e reforça a preferência de itens de segunda mão”, diz Regina Botter, Diretora Geral de Autos, Goods e Produtos da OLX Brasil.

O levantamento também revela que 76% dos vendedores anunciaram itens somente nessa vertical, sendo que 64% deram seus primeiros passos na plataforma. São 188 novos anúncios por minuto. A categoria representa 43% dos consumidores totais da plataforma no primeiro semestre.

Eletrônicos e celulares são a segunda categoria com melhor desempenho no período, com 28% das comercializações. Os artigos do segmento de moda e beleza vêm em terceiro lugar, com 9% de participação.

