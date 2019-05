Venda de cerveja cresce 11% no primeiro trimestre, diz Ambev

A Ambev registrou aumento de 11,3% no volume vendido de cerveja no Brasil no primeiro trimestre deste ano, com o número total chegando a 2,100 bilhões de litros. Nos três primeiros meses de 2018, foram vendidos 1,888 bilhão de litros no país.

No período, a companhia registrou lucro líquido de 2,749 bilhões de reais, uma alta de 6,2% em relação ao primeiro trimestre de 2018. O aumento acontece após dois trimestres consecutivos de queda e, segundo a cervejaria, houve impulso da combinação de clima favorável e do Carnaval tardio. Neste ano, a terça-feira de Carnaval caiu no dia 5 de março.

Segundo a empresa, o portfólio premium lidera o crescimento, e essa expansão deve seguir impactando seus resultados nos próximos anos. Nesse portfólio, constam marcas como Budweiser, Stella Artois e Corona, além das nacionais Original e Serramalte. No segmento core, a Ambev destaca o crescimento contínuo de Brahma e Skol, esta última influenciada pelo lançamento da Skol Puro Malte.

A crise econômica da Argentina derrubou em 10,6% o volume de vendas de cerveja na América do Sul. “A situação macroeconômica na Argentina continua desafiadora e continuamos a ver volatilidade no mercado com a desvalorização da moeda e a inflação crescente acarretando em uma baixa confiança do consumidor”, informou a empresa.

(Com Estadão Conteúdo)