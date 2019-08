Venda de automóveis cresce 12% em julho ante o mesmo período de 2018

As vendas totais de automóveis no mercado interno cresceram 12% em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou nesta terça-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Ao todo, foram emplacadas 243,6 mil unidades no mês passado, ante 217,5 mil unidades em julho de 2018.

Na comparação com junho deste ano, mês que registrou 223,2 mil unidades emplacadas, as vendas cresceram 9,1%. Já no acumulado de 2019 foi registrada alta de 12,1% em relação a 2018, com 1,55 milhão de unidades colocadas nas ruas.

De acordo com a Anfavea, a produção de veículos automotores cresceu de 233,2 mil unidades em junho para 266,4 mil unidades em julho, alta de 14,2%. Com relação a julho do ano passado, houve aumento de 8,4%. No acumulado do ano, a indústria registra alta de 3,6% na produção, totalizando 1,74 milhão de unidades produzidas.

A Anfavea também divulgou os dados de exportação. Em julho, o país exportou 42.115 unidades, desempenho 4,2% maior do que o registrado em junho, mas 15,3% menor do que as 49.705 unidades vendidas para a fora do país no mesmo período em 2018. Neste ano, são 264.142 unidades exportadas, número 38,4% menor do que no ano passado.

Além disso, as vendas no mercado interno de máquinas agrícolas caíram 9,4% em julho. No mês foram vendidas 3,9 mil máquinas agrícolas ante 4,3 mil em junho. Na comparação com julho do ano passado, as vendas de máquinas agrícolas caíram 17,2% e, no acumulado do ano até julho, a queda foi de 3,4%.

(Com Estadão Conteúdo)