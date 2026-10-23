Venda da Farm pode aliviar dívida bilionária na separação da Azzas

A venda da Farm pode facilitar o acerto de contas entre Alexandre Birman, da Arezzo, e Roberto Jatahy, do Grupo Soma. Após unir seus negócios na Azzas, em 2024, os empresários decidiram separá-los por divergências na gestão. A Farm, que permanece compartilhada pelos dois grupos, poderia, se vendida, reduzir o passivo a repartir. Em tempo: a Azzas encerrou junho com 3,2 bilhões de reais em dívidas.

As propostas preliminares pela Farm variaram de 3,5 bilhões a 4 bilhões de reais, abaixo dos 4,5 bilhões a 5,5 bilhões desejados pelos acionistas, segundo o Banco Safra. Se parte dos recursos da venda for destinada ao pagamento de dívidas, o passivo a repartir na cisão será menor, aliviando substancialmente a pressão financeira sobre os dois empresários envolvidos na negociação.