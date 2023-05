Venda bilionária de time da NFL é boa notícia para o futebol brasileiro

Nesta semana, tabloides americanos informaram sobre a venda do Washington Commanders, da NFL, por um valor que ultrapassou a casa dos 6 bilhões de dólares. O número é o maior já pago por uma franquia esportiva, independente da modalidade. Os próximos passos indicam que a transação bilionária será examinada pela liga e seus proprietários como parte do processo de aprovação final.

A tendência é que este tipo de aquisição avance para outras modalidades, de acordo com o advogado Eduardo Carlezzo, especializado em direito desportivo. “O mercado americano vive um momento bastante efervescente no tocante a compra e venda de franquias esportivas. Outras franquias, na NHL e NBA, têm negociações avançadas para mudarem de mãos ainda neste ano, com valores significativos”, aponta.

Ele lembra que os altos valores requeridos para a compra de franquias em uma das cinco grandes ligas fizeram com o que investidor americano olhasse com atenção para outros continentes. “Chega forte no futebol europeu, que concentra a enorme maioria das aquisições, já que os valores dispendidos são bem inferiores ao que se gastaria no mercado interno”, disse.

Tanto é verdade que recentemente saíram rumores para compra de times londrinos por parte de investidores estrangeiros, o que no Brasil também não deixa de ser uma prática, com a chegada da 777 Partners ao Vasco e John Textor no Botafogo. “O Brasil também ganha com a ascensão americana, já que depois da Europa é o mercado mais analisado pelo investidor. Este investidor buscará opções que sejam financeiramente mais baratas e que façam sentido dentro de sua estratégia empresarial. Não é apenas comprar por comprar”, complementa.

O novo comprador do Washington Commanders é dono do Philadelphia 76ers, da NBA, e do New Jersey Devils, da NHL. Dentro do grupo está incluso o bilionário da área de DC, Mitchell Rales.