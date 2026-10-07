ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Vem aí o Desenrola de Flávio Bolsonaro? Eis a resposta de cotado a ministro da Fazenda

Para Marcelo Kayath, que integra a equipe econômica de Flávio Bolsonaro, a solução de longo prazo para as dívidas é fazer o país crescer

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 19h54
Homem calvo de pele clara, vestindo paletó azul-marinho e camisa lilás, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um estúdio com fundo azul e detalhes luminosos
ALÍVIO IMEDIATO Kayath: "ninguém gosta de ver as famílias endividadas" (Reprodução/CNN/VEJA.com)
Continua após publicidade
Vem aí o Desenrola de Flávio Bolsonaro? Eis a resposta de cotado a ministro da Fazenda Priorize VEJA no Google

A equipe que prepara o programa econômico de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avalia alternativas para reduzir o grande endividamento das famílias brasileiras, pressionadas pela inflação resiliente e pelos juros altos. O leque de opções incluiria medidas de curto e de longo prazo, segundo Marcelo Kayath, ex-diretor do banco de investimentos Credit Suisse e cotado para chefiar o Ministério da Fazenda, caso o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vença o pleito em 25 de outubro. Em entrevista à emissora CNN nesta quarta-feira 7, Kayath admitiu a possibilidade de implementar ações emergenciais para aliviar o bolso dos endividados.

“Qualquer governo que venha, de qualquer tipo, vai ter que endereçar algumas medidas de curto prazo para aliviar a situação da população”, afirmou Kayath. “As pessoas não podem ficar nesta situação.” Ele evitou, contudo, detalhar que medidas poderiam ser adotadas. No terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), rival de Flávio Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto, um recorde de 84 milhões de pessoas – mais da metade da população adulta – estão com dívidas em atraso, totalizando 592,1 bilhões de reais, de acordo com o bureau de análise de crédito Serasa Experian. “Não há dúvidas de que a gente vai ter de fazer algo para aliviar a situação”, frisou Kayath.

Para aumentar as chances de se reeleger, Lula lançou o programa Desenrola de renegociação de dívidas, que já contou com três edições. A última foi lançada em 25 de setembro, às vésperas do primeiro turno da eleição, em conjunto com a proibição total das bets. Desssa vez, o plano do presidente-candidato é compre as dívidas dos inadimplentes com descontos de até 90%. Com isso, o programa abateria 150 bilhões de reais em dívidas ao custo de 15 bilhões de reais.

Segundo Kayath, uma solução de longo prazo para o endividamento das famílias deve se basear na melhoria da economia com geração de emprego, de renda e de mais oportunidades para o desenvolvimento pessoal. “Temos que abrir um caminho de prosperidade”, disse o ministeriável. “O problema do Brasil só será resolvido com crescimento.”

Siga
Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
consumo
dívida
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Governo Lula
Inadimplência
Luiz Inácio Lula da Silva
renda
taxa de juros
Varejo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).