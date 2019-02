‘Velho’ Renan x ‘Novo’ Renan: a súbita guinada liberal do senador

Iniciando seu quarto mandato no Senado e buscando pela quinta vez a presidência da Casa, Renan Calheiros (MDB-AL) adotou mudanças em seu discurso econômico para se alinhar à agenda do governo de Jair Bolsonaro – e de Paulo Guedes – na área. A súbita guinada foi reconhecida pelo próprio cacique emedebista.

“Você conhecia o velho Renan. O novo vai discordar do outro em muita coisa. O outro era mais estatizante. Este será um Renan liberal, que vai ajudar a fazer as reformas”, avisou o senador em entrevista ao jornal Valor Econômico.

A nova postura contrasta com posicionamentos recentes – de apenas meses atrás – do político. Por exemplo, quando criticou a cartilha reformista do ex-presidente Michel Temer. Na ocasião, o senador criticou a “perda de direitos” dos trabalhadores. Hoje, considera “fundamental” as alterações no sistema previdenciário. Confira a seguir comparações entre o velho e o novo Renan nos temas da Previdência e das privatizações.