VEJA Seu Bolso: O investimento em commodities nos multimercados, segundo a Kapitalo

Os fundos multimercados, que têm a liberdade de investir em diversas classes de ativos, vêm sofrendo ao longo de 2024 na batalha para superar o CDI, indicador de referência desses produtos. Mesmo assim, para investidores que observam prazos de alocação de recursos acima de três anos, esses são fundos de importante participação na carteira, sobretudo pela sua capacidade de diversificação.

Os multimercados também têm um papel relevante quando o assunto é acesso a segmentos específicos, que ficam, no geral, fora do alcance dos pequenos investidores — caso do setor de commodities. E é isso que o gestor Bruno Cordeiro, da Kapitalo, explora no primeiro episódio do Veja Seu Bolso, novo programa de VEJA dedicado a tratar de investimentos.

“Não dá para ter retorno excedente acima de um benchmark [referência] sem ter uma carteira de diversos ativos”, afirma Cordeiro. “Os mercados de commodities são muito líquidos e permitem antecipar movimento de preços.”

Cordeiro é gestor do fundo Kapitalo K10, fundo cuja rentabilidade já soma 115% desde maio de 2018, início do fundo, até o dia 11 de outubro. No mesmo período, o CDI, referência usada pelo fundo, avança 62%.

Apresentado pela editora de VEJA Juliana Machado, o programa VEJA Seu Bolso vai ao ar semanalmente, sempre com um convidado para tratar de temas ligados a investimentos e finanças pessoais.