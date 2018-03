Quem são os brasileiros da lista de bilionários da Forbes

A revista Forbes divulgou a lista dos bilionários do mundo. No topo está Jeff Bezos, da Amazon, que acumula fortuna de 112 bilhões de dólares. No meio desta lista há 42 brasileiros, um a menos do que a lista divulgada em 2017.

As cinco primeiras colocações são repetidas em relação ao ano passado, com Jorge Paulo Lemann, da Ambev, no alto. Porém, em 2017 o primeiro brasileiro ocupava a 22ª posição do ranking geral; neste ano ele está na 29ª. A fortuna dele também teve queda: passou de 29,2 bilhões de dólares para 27,4 bilhões de dólares.

A segunda posição é mantida pelo banqueiro Joseph Safra, que mantém a 36ª posição, mas com fortuna maior: 23,5 bilhões de dólares, ante 20,5 bilhões de dólares do ano passado. Seguem no ranking Marcel Hermann Telles (14 bilhões de dólares) e Carlos Alberto Sicupira (12 bilhões de dólares) da Ambev, e Eduardo Saverin (10,1 bilhões de dólares), do Facebook.

A família Moreira Salles ocupa da sexta a nona posições (Pedro, Fernando Roberto, João e Walther Junior). A lista dos dez primeiros é finalizada pelo empresário Abilio Diniz, cuja fortuna soma 3,5 bilhões de dólares.

Pela primeira vez, o empresário Luis Frias, do PagSeguro, aparece na lista dos mais ricos do mundo. Ele ocupa a 12ª posição do ranking e acumula fortuna de 3 bilhões de dólares.

As mulheres são seis na lista de 42 nomes brasileiros. Maria Helena Moraes Scripilliti, da Votorantim, ocupa a 15ª posição (2,6 bilhões de dólares). Em seguida aparecem Lia Maria Aguiar, do Bradesco, Dulce Pugliese de Godoy Bueno (ex-Amil) e Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, do Itaú Unibanco, (2,2 bilhões de dólares cada uma). Daisy Igel (Ultrapar) e Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, da CCR, encerram a lista feminina com 1,2 bilhão de dólares cada uma, nas 39ª e 40ª posições.