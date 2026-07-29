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Economia

Veja quais são os próximos feriados de 2026 e como eles impactam a economia

Datas prolongadas movimentam turismo e serviços, mas também reduzem temporariamente a atividade de setores como indústria e comércio

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 09h55 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h33
Calendário
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Já passamos da metade de 2026 e muitos brasileiros já começam a planejar os próximos dias de descanso. A boa notícia é que o calendário ainda reserva uma sequência de feriados nacionais prolongados. O primeiro deles será em 7 de setembro, quando a Independência do Brasil cairá em uma segunda-feira, formando um fim de semana de três dias.

Embora sejam aguardados por quem pretende viajar ou descansar, os feriados também produzem reflexos na economia. Segundo estudo da FecomercioSP, feriados prolongados em dias úteis reduzem a circulação de consumidores nas grandes cidades, afetando principalmente o comércio de rua e os shopping centers. Em alguns casos, as perdas no faturamento podem alcançar bilhões de reais devido à menor movimentação urbana.

Por outro lado, o efeito não é negativo para todos os segmentos. O turismo costuma ser um dos principais beneficiados, assim como hotéis, bares, restaurantes, atrações de lazer e o comércio localizado em destinos turísticos. Mesmo nas grandes cidades, parte da população aproveita o período para consumir serviços de alimentação, entretenimento e cultura, ajudando a movimentar a economia local.

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A atividade industrial também costuma sentir os efeitos das datas prolongadas. A interrupção temporária de linhas de produção e a redução do expediente em algumas empresas diminuem o ritmo da atividade econômica e da arrecadação no curto prazo. Ainda assim, economistas destacam que parte desse impacto é compensada pelo aumento do consumo em outros setores, fazendo com que os feriados funcionem mais como uma redistribuição da atividade econômica do que como uma perda generalizada.

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Os próximos feriados nacionais de 2026 são:

  • 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil;
  • 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida;
  • 2 de novembro (segunda-feira) – Finados;
  • 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal
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Assim, o segundo semestre ainda reserva diversas oportunidades para quem pretende emendar o fim de semana, ao mesmo tempo em que setores da economia se preparam para um período de menor atividade em algumas áreas e maior movimentação em outras.

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