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Economia

Fim da escala 6×1, arcabouço fiscal, PAC e mais: o que Lula propõe para a economia em sete pontos

Programa de governo fala em continuidade da política fiscal e aposta em pauta que está no Senado para tentar virar a disputa presidencial

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 10h18 | Atualizado em 8 out 2026, 11h00
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e camisa clara, mãos unidas em frente ao corpo, expressão séria. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Mercosul.
O presidente Lula (PT) - 01/10/2026 (Evaristo Sá/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta chegar ao quarto mandato na presidência da República. Em desvantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que liderou a primeira volta da eleição por 47%  a 45% dos votos, o petista foca nas redes sociais para tentar alavancar suas propostas de governo para tentar vencer. 

A principal proposta de Lula está no fim da escala 6×1 e a redução da jornada semanal para 40 horas, sem diminuição dos salários. A proposta está em discussão no Senado Federal e pode ser pautada para a próxima semana. Muito criticado pelos gastos fiscais em seu terceiro mandato, o petista fala em continuidade do arcabouço fiscal em seu plano de governo, assim como da ampliação de investimentos públicos. Já Flávio Bolsonaro fala em ‘tesouraço’ e novos modelos de contrato de trabalho. 

Confira abaixo sete pontos da proposta do petista:

Fiscal e juros

Na área fiscal, Lula promete preservar as regras do arcabouço fiscal, aprovado no primeiro ano dessa gestão. O modelo limitam o crescimento das despesas públicas, combinando o controle dos gastos com medidas para melhorar a eficiência do orçamento e, segundo o plano de governo, ampliar a justiça tributária. A proposta do petista é criar condições para uma redução sustentada das taxas de juros, sem comprometer o controle da inflação.

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O programa também defende o equilíbrio das contas públicas por meio do crescimento econômico, do controle do aumento das despesas primárias e da redução de distorções tributárias. Apesar do compromisso com a responsabilidade fiscal, não há uma trajetória detalhada para a dívida pública ou metas anuais de resultado primário para o próximo mandato. O documento também não estabelece uma meta numérica para a Selic nem apresenta um calendário para a queda dos juros.

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Trabalho e salário

No mercado de trabalho, Lula promete manter a política de valorização real do salário mínimo, com reajustes acima da inflação, além de ampliar programas de qualificação profissional e iniciativas de geração de emprego.

Uma das propostas mais específicas é o fim da escala 6×1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa um. O programa defende a redução da jornada semanal para 40 horas, sem corte salarial, e prevê a continuidade da atuação do governo no Congresso para viabilizar a mudança.

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O documento também propõe avançar na regulamentação do trabalho por aplicativos, estabelecendo regras para remuneração, condições de trabalho, direitos previdenciários e transparência dos algoritmos. Outra prioridade é combater formas fraudulentas de contratação como pessoa jurídica, além de reforçar a fiscalização trabalhista.

Indústria e tecnologia

Outro eixo da proposta é o fortalecimento da indústria brasileira. Lula pretende ampliar a Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial lançada durante o atual governo, com foco em inovação, inteligência artificial, digitalização e desenvolvimento de tecnologias de maior valor agregado. A estratégia prevê financiamento público e privado, compras governamentais e incentivos associados à produção nacional.

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Entre as novidades está a criação de uma política específica para minerais críticos e terras raras. A intenção é estimular o processamento desses recursos dentro do país, reduzindo a dependência da exportação de matérias-primas e ampliando a participação brasileira nas cadeias globais de produtos tecnológicos.

Infraestrutura

Na infraestrutura, o programa prevê a expansão do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. O objetivo declarado é melhorar a integração logística do país, reduzir desigualdades regionais e estimular projetos associados à descarbonização da economia.

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Crédito e empresas

O financiamento das empresas também aparece entre as prioridades. Lula propõe aprofundar o mercado de capitais brasileiro, com o aperfeiçoamento de instrumentos como debêntures de infraestrutura, fundos de investimento em participações e o mercado secundário de recebíveis. A proposta inclui ampliar a atuação de investidores institucionais no financiamento de longo prazo e facilitar o acesso ao crédito por micro, pequenas e médias empresas.

Para os pequenos negócios, o programa prevê a ampliação dos fundos garantidores e do Brasil Mais Produtivo, iniciativa voltada à modernização e ao aumento da produtividade empresarial. A estratégia inclui linhas de crédito para digitalização e investimentos realizados por meio de fundos estruturados por bancos públicos em parceria com gestores privados.

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Agricultura

Na agricultura, o programa prevê a ampliação do Plano Safra da Agricultura Familiar, com crédito direcionado à produção de alimentos da cesta básica e condições diferenciadas para jovens agricultores, mulheres e cooperativas. Também estão previstas medidas para simplificar o acesso ao financiamento e ampliar as compras públicas de alimentos produzidos pela agricultura familiar.

Lula pretende ainda acelerar a produção nacional de fertilizantes, buscando reduzir a dependência de importações. A estratégia inclui investimentos em modernização agropecuária, desenvolvimento tecnológico e aumento da produtividade.

Energia, ambiente e comércio exterior

Na área energética, o programa prevê o fortalecimento da produção de biocombustíveis, como etanol, biodiesel, combustível sustentável de aviação e biogás. A proposta está associada à agenda de transição energética e ao desenvolvimento de novas atividades econômicas ligadas à sustentabilidade.

Na agenda ambiental, Lula pretende avançar na regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que estabelece as bases para o mercado regulado de carbono, e ampliar os instrumentos financeiros destinados a projetos sustentáveis.

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