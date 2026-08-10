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Veja quais são as 10 profissões mais valorizadas da tecnologia

O estudo do Inteli mostra quais áreas concentram as contratações e os maiores salários, com cargos de liderança em tecnologia chegando a R$ 53,6 mil por mês

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 14h28 | Atualizado em 10 ago 2026, 15h15
Inteligência artificial
 (Divulgação/Divulgação)
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O mercado de tecnologia brasileiro continua aquecido, mas enfrenta um desequilíbrio entre a oferta de vagas e a disponibilidade de profissionais qualificados. É o que aponta um estudo do Inteli, em parceria com a consultoria WKS, que mostra oportunidades em áreas como inteligência artificial, computação em nuvem, dados, infraestrutura e transformação digital.

A expansão da tecnologia para praticamente todos os setores da economia mudou o perfil da demanda por profissionais. Segundo o levantamento, a transformação digital, acelerada nos últimos anos pela pandemia, fez com que a tecnologia deixasse de ser uma área restrita às empresas do setor e passasse a funcionar como uma infraestrutura essencial para diferentes negócios. Com isso, empresas tradicionais também passaram a ampliar a contratação de especialistas para modernizar operações, automatizar processos, proteger informações e utilizar dados de maneira mais estratégica.

Entre as áreas que mais concentram contratações estão Desenvolvimento de Software, responsável por 35,7% das oportunidades, seguido por Infraestrutura e Suporte, com 23,2%, e Dados e Inteligência Artificial, com 17,7%. Também aparecem Projetos e Gerenciamento (12,9%), Testes e Controle de Qualidade (5,7%), Segurança da Informação (2,5%) e Automação de Processos e Sistemas (2,3%).

Embora algumas áreas concentrem mais vagas, os maiores salários estão principalmente nos cargos de liderança e nas especialidades ligadas à segurança, dados e inteligência artificial. De acordo com o estudo, um Chief Technology Officer (CTO) pode receber até 53,6 mil reais por mês, enquanto um Chief Security Officer (CSO) chega a 52,5 mil reais.

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Confira as 10 profissões mais bem remuneradas

1. Chief Technology Officer (CTO) — até 53,6 mil reais por mês
É o cargo mais bem remunerado do ranking. O profissional lidera a estratégia tecnológica da empresa e acompanha decisões relacionadas a inovação, infraestrutura e desenvolvimento de soluções.

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2. Chief Security Officer (CSO) — até 52,5 mil reais 
Responsável pela estratégia de segurança da informação, o profissional atua na proteção dos sistemas, dados e operações da companhia.

3. Chief Information Officer (CIO) — até 49,5 mil reais
O CIO lidera a área de tecnologia da informação e conecta a infraestrutura tecnológica aos objetivos estratégicos do negócio.

4. Gerente de Dados — até 37,9 mil reais
É responsável pela gestão estratégica dos dados utilizados pela empresa, incluindo processos, qualidade e estrutura das informações.

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5. Gerente de Segurança da Informação — até 37,2 mil reais 
Atua na proteção dos sistemas e informações corporativas, além da gestão de riscos relacionados à segurança digital.

6. Gerente de TI Generalista — até 35 mil reais
O profissional coordena diferentes frentes da tecnologia da informação, podendo atuar em infraestrutura, sistemas, operações e gestão de equipes.

7. Especialista em IA e Machine Learning — até 32,5 mil reais
É uma das especialidades que ganhou espaço com a expansão da inteligência artificial. O profissional trabalha no desenvolvimento e aplicação de modelos de IA e aprendizado de máquina.

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8. Gerente de BI — até 29,4 mil reais
O gerente de Business Intelligence atua na transformação de dados em informações que apoiem decisões estratégicas das empresas.

9. Gerente de Infraestrutura — até 27,9 mil reais 
É responsável pela estrutura tecnológica que sustenta as operações, incluindo redes, servidores e outros sistemas de infraestrutura.

10. Engenheiro de Inteligência Artificial — até 27,1 mil reais
O profissional trabalha na construção, implementação e manutenção de soluções baseadas em inteligência artificial.

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O levantamento mostra que, embora Desenvolvimento de Software ainda concentre a maior parcela das contratações, com mais de um terço das oportunidades, as funções relacionadas a dados, segurança e inteligência artificial aparecem entre as mais valorizadas financeiramente. O cenário indica que a combinação entre conhecimento técnico e capacidade de aplicar tecnologia aos desafios dos negócios tende a ganhar cada vez mais relevância no mercado de trabalho.

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