Veja quais são as 10 maiores franquias do Brasil

A rede de cosméticos O Boticário é a maior franquia no país segundo o número de unidades, segundo o ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF) sobre o setor em 2017. Segundo o levantamento, a marca possui 3.762 unidades em funcionamento, e a marca mantém o posto de 1º lugar visto no ano passado.

O número de unidades é mais de 50% acima do segundo colocado, a rede de loja de conveniência AM/PM Mini Market. O setor de alimentação, na qual essa franquia está classificada, é o maior dentre os presentes entre as associadas da ABF, com um terço (34%) do total.

A alimentação é também é responsável por metade das franquias no top 10. Além da AM/PM Mini Market, há Cacau Show (3º lugar), McDonald’s (4º), BR Mania (8º) e Dia % (10º).

A ABF calcula que o total de unidades de todos os seus 1.100 associados seja de mais de 145.000. Para 2018, a entidade espera crescimento de 2% neste total. A estimativa é de que o setor de franquias gerou 163 bilhões de reais em faturamento no último ano, e tenha crescimento de entre 9% e 10% em 2018, segundo a associação.