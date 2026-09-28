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Veja quais os carros novos mais procurados pelos brasileiros

Levantamento do Webmotors Autoinsights aponta a preferência dos brasileiros no mercado automotivo, com forte presença de SUVs

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 14h34
SUV Honda HR-V cinza-azulado em movimento, visto de frente e ligeiramente à direita, em uma estrada molhada com árvores ao fundo. Gotas de chuva cobrem o capô e o para-brisa. O logotipo motor1.com aparece na grade frontal
Honda HRV (Honda/Divulgação)
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O Honda HR-V foi o carro zero quilômetro mais procurado no Brasil durante o mês de agosto. Os dados fazem parte do levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que analisa o comportamento do mercado automotivo brasileiro a partir das pesquisas e acessos aos anúncios na plataforma por usuários de todo o país.

No ranking de veículos novos, a vice-liderança ficou com a picape Ford Ranger (2º), seguida pelo SUV Jeep Compass (3º). O grupo dos cinco primeiros colocados é completado pelo Volkswagen Tera (4º) e pelo Hyundai Creta (5º). A lista dos dez modelos 0km mais pesquisados traz ainda Volkswagen Nivus (6º), Toyota Yaris Cross (7º), Volkswagen T-Cross (8º), Fiat Fastback (9º) e Toyota Corolla (10º).

Mercado de usados e seminovos

Entre os veículos seminovos e usados, a preferência do consumidor brasileiro foi liderada por outro modelo da marca japonesa: o Honda Civic assumiu a 1ª posição nas buscas de agosto. O Toyota Corolla apareceu em 2º lugar, seguido pelo Chevrolet Onix na 3ª colocação.

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Completam a lista dos dez carros usados mais procurados no período o Volkswagen Polo (4º), Jeep Compass (5º), Hyundai HB20 (6º), Volkswagen Gol (7º), BMW 320i (8º), Honda HR-V (9º) e Volkswagen T-Cross (10º).

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O Honda HR-V foi o veículo zero quilômetro mais procurado do Brasil no mês de agosto. A informação é do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados sobre o mercado automotivo brasileiro com base nas buscas e visitas em anúncios da plataforma por usuários de todo o país.

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A liderança nas pesquisas ocorre em um momento em que o SUV compacto da Honda passou por reajustes de tabela. A linha do modelo parte da versão de entrada EX 1.5 aspirada, vendida a 151.200 reais, passa pela intermediária EXL (160.400 reais) e chega às configurações com motorização 1.5 turbo, sendo a Advance tabelada em 186.600 reais e a topo de linha Touring comercializada por 195.800 reais. Mesmo com as atualizações de preço, o utilitário esportivo manteve o forte apelo de mercado e encabeçou o interesse do consumidor.

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