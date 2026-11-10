Veja quais empresas mais perderam valor de mercado após as eleições

A forte queda da Bolsa brasileira após as eleições provocou perdas bilionárias para algumas das maiores companhias do país. Entre 23 de outubro e 9 de novembro, a Petrobras perdeu R$ 179,4 bilhões em valor de mercado, seguida pelo Itaú Unibanco, com R$ 74,9 bilhões, e pelo BTG Pactual, com R$ 69,8 bilhões. Os números fazem parte de um levantamento exclusivo da consultoria Elos Ayta, obtido por VEJA, que identifica as empresas mais afetadas pela desvalorização das ações no período.

O estudo considera companhias que integram as carteiras teóricas do Ibovespa, do índice de Small Caps, formado por empresas de menor valor de mercado, e do IDIV, que reúne ações de companhias com destaque na distribuição de dividendos. A análise permite observar duas dimensões diferentes das perdas na Bolsa. A primeira é a redução do valor de mercado das empresas, calculado a partir do preço de suas ações. A segunda é a queda percentual dos papéis negociados pelos investidores.

Na lista das maiores perdas financeiras, os bancos ocupam posição de destaque. Além do Itaú e do BTG Pactual, o Bradesco perdeu R$ 57,7 bilhões, enquanto o Banco do Brasil registrou redução de R$ 44 bilhões. A B3, empresa responsável pela Bolsa brasileira, também aparece entre as mais afetadas, com perda de R$ 44 bilhões.

A Petrobras, por sua vez, teve seu valor de mercado reduzido de R$ 805,1 bilhões para R$ 625,8 bilhões no intervalo analisado. A diferença de R$ 179,4 bilhões coloca a estatal na liderança do levantamento, com uma perda superior à soma das registradas pelo Itaú e pelo BTG Pactual.

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Ações de empresas menores registram quedas superiores a 60%

Quando o critério passa a ser a desvalorização percentual das ações, o ranking muda. Empresas de menor porte, especialmente dos setores de transporte, locação de veículos e varejo, aparecem entre as mais atingidas.

A Simpar lidera a lista, com queda de 66,43% entre 23 de outubro e 9 de novembro. Na sequência aparecem a Movida, com recuo de 65,93%, e a Quero-Quero, cujas ações perderam 63,61% de seu valor. A Ecorodovias e a Vamos completam as cinco primeiras posições, com desvalorizações de 60,15% e 59,59%, respectivamente.

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O levantamento também mostra perdas expressivas entre companhias ligadas ao consumo das famílias. As ações do Magazine Luiza recuaram 53,98%, enquanto as da rede de farmácias Pague Menos caíram 55,62%. No setor de educação, Ânima e Cogna registraram desvalorizações de 51,19% e 50,97%.

As construtoras também aparecem no ranking. A EZTEC perdeu 49,51% de seu valor por ação, seguida pela Lavvi, com queda de 48,55%, pela Cyrela, com 46,36%, e pela MRV, com 44,71%.

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