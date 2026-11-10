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Veja quais empresas mais perderam valor de mercado após as eleições

Levantamento mostra que Petrobras lidera perdas, com R$ 179,4 bilhões, enquanto ações de empresas como Simpar e Movida acumulam quedas superiores a 60%

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 16h57
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Painel da Bolsa de Valores de São Paulo exibe cotações de ações. Levantamento mostra as empresas que mais perderam valor de mercado após as eleições. (Carolina Ferraz/VEJA)
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A forte queda da Bolsa brasileira após as eleições provocou perdas bilionárias para algumas das maiores companhias do país. Entre 23 de outubro e 9 de novembro, a Petrobras perdeu R$ 179,4 bilhões em valor de mercado, seguida pelo Itaú Unibanco, com R$ 74,9 bilhões, e pelo BTG Pactual, com R$ 69,8 bilhões. Os números fazem parte de um levantamento exclusivo da consultoria Elos Ayta, obtido por VEJA, que identifica as empresas mais afetadas pela desvalorização das ações no período.

O estudo considera companhias que integram as carteiras teóricas do Ibovespa, do índice de Small Caps, formado por empresas de menor valor de mercado, e do IDIV, que reúne ações de companhias com destaque na distribuição de dividendos. A análise permite observar duas dimensões diferentes das perdas na Bolsa. A primeira é a redução do valor de mercado das empresas, calculado a partir do preço de suas ações. A segunda é a queda percentual dos papéis negociados pelos investidores.

Na lista das maiores perdas financeiras, os bancos ocupam posição de destaque. Além do Itaú e do BTG Pactual, o Bradesco perdeu R$ 57,7 bilhões, enquanto o Banco do Brasil registrou redução de R$ 44 bilhões. A B3, empresa responsável pela Bolsa brasileira, também aparece entre as mais afetadas, com perda de R$ 44 bilhões.

A Petrobras, por sua vez, teve seu valor de mercado reduzido de R$ 805,1 bilhões para R$ 625,8 bilhões no intervalo analisado. A diferença de R$ 179,4 bilhões coloca a estatal na liderança do levantamento, com uma perda superior à soma das registradas pelo Itaú e pelo BTG Pactual.

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Ações de empresas menores registram quedas superiores a 60%

Quando o critério passa a ser a desvalorização percentual das ações, o ranking muda. Empresas de menor porte, especialmente dos setores de transporte, locação de veículos e varejo, aparecem entre as mais atingidas.

A Simpar lidera a lista, com queda de 66,43% entre 23 de outubro e 9 de novembro. Na sequência aparecem a Movida, com recuo de 65,93%, e a Quero-Quero, cujas ações perderam 63,61% de seu valor. A Ecorodovias e a Vamos completam as cinco primeiras posições, com desvalorizações de 60,15% e 59,59%, respectivamente.

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O levantamento também mostra perdas expressivas entre companhias ligadas ao consumo das famílias. As ações do Magazine Luiza recuaram 53,98%, enquanto as da rede de farmácias Pague Menos caíram 55,62%. No setor de educação, Ânima e Cogna registraram desvalorizações de 51,19% e 50,97%.

As construtoras também aparecem no ranking. A EZTEC perdeu 49,51% de seu valor por ação, seguida pela Lavvi, com queda de 48,55%, pela Cyrela, com 46,36%, e pela MRV, com 44,71%.

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