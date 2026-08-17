Veja quais carros da Volkswagen são os mais exportados pelo Brasil em 2026

A Volkswagen do Brasil alcançou, em agosto, a marca de 60 mil veículos exportados em 2026. De janeiro a julho, a fabricante registrou crescimento nos embarques para alguns de seus principais mercados, com alta de 15% para o México, 26% para a Colômbia e 30% para o Uruguai.

Entre os modelos produzidos no Brasil, o Tera é o grande destaque. O SUV foi o carro mais exportado pela Volkswagen no ano, com 21.404 unidades embarcadas entre janeiro e julho para 17 mercados da América Latina.

O desempenho coloca o Tera como um dos principais produtos da estratégia internacional da marca. O modelo chegou a Argentina, México, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru, Equador, Paraguai, Guatemala, Bolívia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curaçao e St. Maarten. No Brasil, o SUV também mantém um ritmo forte de vendas. Entre janeiro e 16 de agosto, foram comercializadas 54.446 unidades, número que coloca o Tera na segunda posição entre os SUVs mais vendidos do país, atrás apenas do T-Cross, que soma 57.642 unidades no período.

Quais são os carros da Volkswagen mais exportados?

Além do Tera, outros modelos produzidos no Brasil aparecem entre os principais veículos enviados pela Volkswagen para o exterior em 2026. Confira o ranking:

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1. Volkswagen Tera — 21.404 unidades

O SUV compacto é o modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil neste ano. Os 21.404 veículos embarcados entre janeiro e julho foram destinados a 17 mercados latino-americanos.

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O Tera também se tornou um dos principais produtos da Volkswagen no mercado brasileiro desde seu lançamento e disputa diretamente um dos segmentos mais concorridos da indústria automotiva.

2. Volkswagen Saveiro — 13.535 unidades

A picape aparece na segunda colocação do ranking, com 13.535 unidades exportadas para 15 mercados da América Latina.

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Com quase 44 anos de história, a Saveiro é o modelo mais longevo em produção no Brasil e mantém presença tanto no mercado de trabalho quanto no uso recreativo.

3. Volkswagen Polo — 9.541 unidades

O Polo ocupa a terceira posição entre os modelos mais exportados pela Volkswagen do Brasil em 2026, com 9.541 unidades embarcadas.

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O hatch produzido no país também possui presença consolidada em diferentes mercados da América Latina e continua entre os principais produtos da marca na região.

4. Volkswagen T-Cross — 8.434 unidades

Líder entre os SUVs mais vendidos no Brasil, o T-Cross aparece na quarta posição do ranking de exportações, com 8.434 unidades enviadas ao exterior entre janeiro e julho.

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O modelo é produzido no Brasil e também integra a estratégia internacional da Volkswagen para a América Latina.

5. Volkswagen Nivus — 6.348 unidades

Fechando o Top 5, o Nivus registrou 6.348 unidades exportadas nos primeiros sete meses do ano. O SUV cupê completa a lista dos modelos produzidos no Brasil que mais contribuíram para os embarques internacionais da Volkswagen em 2026.

A Argentina foi o principal mercado de exportação da Volkswagen do Brasil entre janeiro e julho, com 18.945 veículos embarcados. O México aparece logo atrás, com 18.523 unidades. Na sequência estão Colômbia, com 8.500 veículos; Chile, com 3.490; e Uruguai, com 2.854.

Atualmente, a Volkswagen do Brasil exporta para 25 mercados internacionais. São 19 países da América Latina, como Argentina, Aruba, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, St. Maarten, Uruguai e Venezuela, e seis países africanos: Ruanda, Gana, Costa do Marfim, Senegal, Madagascar e Camarões.

Para Hendrik Muth, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen para a Região SAM, o resultado mostra a competitividade da operação brasileira no mercado internacional. “Alcançar 60.000 unidades exportadas neste ano, em um cenário altamente desafiador, demonstra a competitividade da Volkswagen do Brasil e a confiança dos mercados internacionais em nossos produtos”, afirma.