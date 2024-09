VEJA NEGÓCIOS promove fórum sobre transição energética

A grande transformação no uso da energia, com novas tecnologias e a substituição de fontes poluentes por opções limpas, é um movimento mundial inexorável. E o Brasil se destaca entre os países mais bem posicionados para essa mudança, por vocação natural e pelas iniciativas inovadoras que já são uma realidade.

Para avançar nessa discussão e contribuir com o país na busca do aproveitamento desse leque de possibilidades, VEJA NEGÓCIOS promove o Fórum Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde, no próximo dia 21 de outubro, no hotel Palácio Tangará, em São Paulo.

O evento vai abordar detalhes sobre a evolução, as oportunidades e os investimentos, além de reunir os principais atores da transição energética em curso. Autoridades do setor público, investidores, dirigentes de grandes empresas, consultores e estudiosos do tema vão apresentar caminhos para identificar potencialidades e transformá-las em um motor de crescimento econômico e desenvolvimento social, ao mesmo tempo que preservam o ambiente e avançam nos objetivos globais de combate às mudanças climáticas.

Com uma plateia de 150 lugares, o Fórum VEJA NEGÓCIOS – Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde é voltado para o público dos setores produtores e consumidores de energia, que terá a chance de participar de um ambiente de reflexões e trocas de pontos de vista relevantes para a transição energética no Brasil.

Ao longo de todo o dia, os painéis destacarão números, desafios, oportunidades e gargalos para a transição nos setores público e privado. O fórum contará com cobertura on-line e transmissão ao vivo pelos canais de streaming e pelo YouTube de VEJA, além de um caderno especial sobre o tema, em edições impressa e on-line, com análises e estatísticas sobre a transição energética.

Alguns dados recentes falam por si. A produção de energia elétrica brasileira bateu mais um recorde, e a capacidade total do país já ultrapassa os 200 GW. Além de poderosa, é uma operação cada vez mais “verde”: quase 84% das usinas são consideradas renováveis. Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia “Renewables 2023”, o Brasil reforçou sua liderança na América Latina na questão do aumento da oferta de energia renovável. Até 2028, dois terços da ampliação de capacidade de geração renovável na região deverão vir de usinas brasileiras. A energia solar lidera a expansão, seguida pela energia eólica. No quesito energia solar, o Brasil é responsável por quase 90% das adições na América Latina.

Na área dos biocombustíveis, o relatório destaca ainda que o Brasil contribuirá com 40% do aumento da oferta global até 2028. Esse avanço está respaldado por políticas nacionais robustas nesse setor, que serão discutidas no fórum, entre outros assuntos.