VEJA Negócios e Leme 120 se unem para acelerar o crescimento de empresas médias

Para muitos empresários brasileiros, o que permitiu levar um negócio aos primeiros milhões de reais em faturamento já não é suficiente para sustentar a próxima etapa de crescimento. A empresa conquistou clientes, ampliou a operação e contratou equipes, mas as decisões importantes continuam concentradas no fundador. Com o aumento da complexidade, surgem desafios de liderança, execução, rentabilidade e profissionalização da gestão.

É para apoiar empresários nesse momento que VEJA Negócios e Leme 120 estabeleceram uma parceria para oferecer o Acelerador de Crescimento, programa de desenvolvimento executivo voltado a fundadores, CEOs e dirigentes de médias empresas.

A iniciativa reúne mentorias individuais com alguns dos principais líderes de negócios do Brasil, estudos de casos empresariais e uma metodologia orientada a desenvolver as capacidades necessárias para acessar o próximo ciclo de crescimento.

O princípio é simples: uma empresa não consegue crescer indefinidamente dependendo da capacidade de trabalho e das decisões de uma única pessoa. É preciso desenvolver lideranças, estabelecer prioridades, aprimorar processos e criar um sistema de gestão capaz de sustentar a expansão.

Mentoria com quem já enfrentou os mesmos desafios

O principal diferencial da Leme 120 é a combinação entre uma metodologia estruturada e o acesso individualizado a executivos e empresários que lideraram processos de expansão, transformação e profissionalização de grandes negócios.

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Antes de iniciar a jornada, cada empresa passa por um diagnóstico que identifica os principais obstáculos ao crescimento. A partir desse trabalho, a Leme define prioridades e seleciona um mentor cuja experiência seja especialmente relevante para os desafios do empresário.

As mentorias são individuais, confidenciais e orientadas a decisões concretas. Os executivos recebem informações prévias sobre o negócio e trabalham com os participantes na avaliação de alternativas, definição de prioridades e acompanhamento dos avanços.

O objetivo não é substituir o empresário na administração de sua empresa, mas ampliar seu repertório, melhorar a qualidade das decisões e ajudá-lo a colocar a estratégia em prática.

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Resultados que começam por uma decisão

A experiência de empresas que participaram de programas anteriores de mentoria empresarial ajuda a ilustrar o potencial dessa abordagem.

Em uma empresa familiar de logística, o crescimento do faturamento escondia problemas de rentabilidade. Com apoio da mentoria, os dirigentes passaram a avaliar contratos considerando margem, risco, geração de caixa e capacidade operacional, em vez de priorizar apenas o volume de vendas.

Uma empresa de tecnologia e serviços digitais enfrentava dificuldades para recuperar a previsibilidade de receita. A mentoria levou à revisão do modelo comercial, à priorização de serviços com maior potencial de geração de caixa e à exploração de novos canais de vendas.

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Em uma indústria de alimentos naturais, o fundador precisava ganhar segurança para decidir sobre a expansão da operação. O acompanhamento ajudou a organizar alternativas e avaliar os riscos do investimento. A conquista de um novo cliente tornou viável a ampliação da capacidade produtiva, com a implantação de uma nova cozinha e o desenvolvimento de outra linha de produtos.

Apesar das diferenças entre os negócios, os exemplos mostram um padrão. O crescimento começa a ser destravado quando o empresário identifica o que precisa mudar e desenvolve a capacidade de executar essa decisão.

Um método para transformar gestão em crescimento

A metodologia da Leme 120 está organizada em quatro capacidades fundamentais: liderança, execução, decisão com inteligência artificial e cliente, marketing e vendas.

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Na frente de liderança, os empresários trabalham o desenvolvimento de equipes, a autonomia dos gestores e a redução da dependência do fundador. Em execução, aprendem a transformar prioridades estratégicas em processos, indicadores e rotinas de acompanhamento.

A inteligência artificial é abordada como parte do modelo operacional e do processo decisório, com aplicações voltadas à produtividade, à análise de informações e à automação de processos. Já o eixo de cliente, marketing e vendas trata de questões como posicionamento, canais comerciais, rentabilidade e previsibilidade de receita.

Os participantes combinam sessões individuais de mentoria, encontros presenciais e atividades práticas. As decisões são acompanhadas, as hipóteses são testadas e os planos são ajustados conforme os desafios reais de cada negócio.

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Ao final da jornada, a proposta é que o empresário tenha desenvolvido competências de gestão, critérios mais claros para decidir e um plano de ação com prioridades, indicadores e mecanismos de acompanhamento para sustentar a execução.

Os líderes por trás da transformação

A rede de mentores e especialistas da Leme 120 reúne nomes com trajetórias relevantes no Brasil e no exterior.

Entre eles estão Luiz Fernando Pedrucci, ex-chairman da Renault na América Latina, com experiência em transformação de negócios e execução estratégica; Arthur Diniz, fundador da Crescimentum e referência em liderança e cultura organizacional; e Márcio Kumruian, fundador da Netshoes, responsável por conduzir a companhia à Bolsa de Nova York.

Também integram a rede Graciela Kumruian, executiva que liderou a Netshoes no ecossistema do Magalu; Antonio Carlos Pipponzi, empresário e conselheiro da RD Saúde; Tarsila Carvalho, presidente do conselho de administração da Unifique Telecom e ex-CEO da Blue Tree Hotels; e Paulo de Alencastro Junior, cofundador da Unico IDtech, empresa brasileira que alcançou o status de unicórnio.

O programa conta ainda com Lucied Manduca, executiva com quase 30 anos de experiência em crescimento e transformação comercial, e William Mazza, especialista em inteligência artificial aplicada aos negócios.

Além das mentorias, os participantes têm acesso a estudos de casos nacionais apresentados por empreendedores e investidores, que compartilham decisões, erros e aprendizados de suas trajetórias. Encontros com analistas relevantes de economia e geopolítica também ampliam o repertório dos empresários sobre fatores externos que influenciam suas estratégias.

Preparar a empresa para o próximo ciclo

O Acelerador de Crescimento tem maior aderência a empresas dos setores de varejo e bens de consumo; indústria e cadeias produtivas B2B; tecnologia e serviços digitais; agronegócio e atividades reguladas; além de educação e serviços profissionais.

Novas turmas começam a partir de novembro de 2026, em São Paulo, com encontros presenciais e online.

Fundada pelo jornalista e executivo José Eduardo Costa, que acumula experiência na criação e organização de programas de mentoria empresarial em parceria com instituições como a Fundação Dom Cabral e a Falconi, a Leme 120 é especializada no desenvolvimento de lideranças e na aceleração do crescimento de médias empresas brasileiras.

A proposta da parceria entre VEJA Negócios e Leme 120 é contribuir para que empresários brasileiros avancem do papel de principais operadores de suas empresas para o de arquitetos do crescimento.

Mais do que encontrar respostas para os desafios atuais, trata-se de desenvolver a capacidade de enfrentar os próximos.

Mais informações e inscrições: https://acelerador-de-crescimento.leme120.com.br/ ou pelo WhatsApp (11) 95690-7396.