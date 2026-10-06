VEJA NEGÓCIOS apresenta curso Estratégia Internacional, sobre investimentos em dólar

VEJA NEGÓCIOS apresenta o curso Estratégia Internacional, desenvolvido pela plataforma de educação financeira Block Trends para ensinar brasileiros a investir em dólar e diversificar o patrimônio no exterior. A formação online terá 30 horas de conteúdo, distribuídas em quatro módulos e dezesseis aulas, além de material complementar.

Uma live gratuita na terça-feira, 13 de outubro, marcará o lançamento da iniciativa e abordará os primeiros passos para investir fora do Brasil. Para se inscrever, clique aqui.

Voltado a quem tem pouca experiência com investimentos internacionais, o curso vai abordar desde a abertura de contas e o envio de recursos ao exterior até a seleção de ativos, a tributação e o planejamento sucessório. A proposta é explicar como os investimentos em outros mercados podem compor uma carteira, considerando o perfil do investidor e a exposição às variações cambiais.

Continua após a publicidade

Responsável pelo desenvolvimento da formação, a Block Trends é uma plataforma de educação especializada em criptoativos, tecnologia e finanças. Oferece cursos online, conteúdos práticos e certificação profissional. A empresa reúne 31.500 estudantes em suas plataformas e acumula mais de 415 horas de conteúdo especializado.

O corpo docente será formado por Rodolfo Bastos, que comandou a operação da XP Investimentos nos Estados Unidos, Tony Volpon, economista e ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Roxo, economista e especialista em opções, e Alexandre Ywata, doutor em estatística pela Universidade Northwestern e ex-vice-presidente da Caixa. Cada professor ficará responsável por um dos quatro módulos.

Continua após a publicidade

Da estratégia à escolha dos investimentos

A formação começa com o módulo Macro e Estratégia Global, conduzido por Rodolfo Bastos. As quatro aulas vão discutir as razões para diversificar investindo em ativos fora do Brasil, o papel do dólar como reserva de valor, a abertura e a operação de uma conta internacional e a construção de uma carteira global adequada ao perfil do investidor. O conteúdo inclui remessas, câmbio e estratégias de proteção contra oscilações da moeda.

Na sequência, Tony Volpon dará o módulo Renda Fixa e Ações nos EUA. As aulas abordarão títulos do Tesouro americano, dívida de empresas, análise e seleção de ações e diferenças entre investimentos voltados ao recebimento de dividendos e aqueles que buscam o crescimento das companhias. O objetivo é apresentar as características e os riscos dos principais instrumentos disponíveis no mercado americano.

Continua após a publicidade

O terceiro módulo, Como Acessar o Mercado Americano, será ministrado por Luiz Fernando Roxo. O programa tratará de ETFs, fundos negociados em bolsa, de REITs, veículos de investimento imobiliário nos Estados Unidos, e de BDRs, certificados negociados no Brasil que representam ativos do exterior. A etapa também incluirá declaração de investimentos internacionais, tributação e sucessão patrimonial.

Alexandre Ywata conduzirá o último módulo, dedicado aos criptoativos. As aulas apresentarão Bitcoin e Ethereum, tokens e a representação digital de ativos do mundo real, além de fundos de criptoativos negociados em bolsa e análise de dados das redes blockchain. O conteúdo também abordará a tributação dessas operações.

Continua após a publicidade

Como material adicional, a formação terá um minidocumentário com análises dos professores sobre a perda de poder de compra do patrimônio no Brasil e o uso de investimentos em dólar como alternativa de diversificação.