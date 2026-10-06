ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

VEJA NEGÓCIOS apresenta curso Estratégia Internacional, sobre investimentos em dólar

Desenvolvida pela Block Trends, formação terá quatro especialistas como professores e abordará alternativas para diversificar o patrimônio no exterior

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 16h00
Wall Street / Bolsa de Nova York
O curso vai abordar desde a abertura de contas e o envio de recursos ao exterior até a seleção de ativos, a tributação e o planejamento sucessório. (Ryan Rahman/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)
Continua após publicidade
VEJA NEGÓCIOS apresenta curso Estratégia Internacional, sobre investimentos em dólar Priorize VEJA no Google

VEJA NEGÓCIOS apresenta o curso Estratégia Internacional, desenvolvido pela plataforma de educação financeira Block Trends para ensinar brasileiros a investir em dólar e diversificar o patrimônio no exterior. A formação online terá 30 horas de conteúdo, distribuídas em quatro módulos e dezesseis aulas, além de material complementar.

Uma live gratuita na terça-feira, 13 de outubro, marcará o lançamento da iniciativa e abordará os primeiros passos para investir fora do Brasil. Para se inscrever, clique aqui.

Voltado a quem tem pouca experiência com investimentos internacionais, o curso vai abordar desde a abertura de contas e o envio de recursos ao exterior até a seleção de ativos, a tributação e o planejamento sucessório. A proposta é explicar como os investimentos em outros mercados podem compor uma carteira, considerando o perfil do investidor e a exposição às variações cambiais.

Continua após a publicidade

Responsável pelo desenvolvimento da formação, a Block Trends é uma plataforma de educação especializada em criptoativos, tecnologia e finanças. Oferece cursos online, conteúdos práticos e certificação profissional. A empresa reúne 31.500 estudantes em suas plataformas e acumula mais de 415 horas de conteúdo especializado.

Siga

O corpo docente será formado por Rodolfo Bastos, que comandou a operação da XP Investimentos nos Estados Unidos, Tony Volpon, economista e ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Roxo, economista e especialista em opções, e Alexandre Ywata, doutor em estatística pela Universidade Northwestern e ex-vice-presidente da Caixa. Cada professor ficará responsável por um dos quatro módulos.

Continua após a publicidade
Anúncio do curso Estratégia Internacional da Veja Negócios, com título em vermelho e branco. Abaixo, fotos de quatro homens: Rodolfo Bastos, Tony Volpon, Luiz Fernando Roxo e Alexandre Ywata, todos sorrindo ou com expressão séria, vestindo camisas sociais. Um botão vermelho Confira na legenda está na parte inferior
(Veja Negócios/Divulgação)

Da estratégia à escolha dos investimentos

A formação começa com o módulo Macro e Estratégia Global, conduzido por Rodolfo Bastos. As quatro aulas vão discutir as razões para diversificar investindo em ativos fora do Brasil, o papel do dólar como reserva de valor, a abertura e a operação de uma conta internacional e a construção de uma carteira global adequada ao perfil do investidor. O conteúdo inclui remessas, câmbio e estratégias de proteção contra oscilações da moeda.

Na sequência, Tony Volpon dará o módulo Renda Fixa e Ações nos EUA. As aulas abordarão títulos do Tesouro americano, dívida de empresas, análise e seleção de ações e diferenças entre investimentos voltados ao recebimento de dividendos e aqueles que buscam o crescimento das companhias. O objetivo é apresentar as características e os riscos dos principais instrumentos disponíveis no mercado americano.

Continua após a publicidade

O terceiro módulo, Como Acessar o Mercado Americano, será ministrado por Luiz Fernando Roxo. O programa tratará de ETFs, fundos negociados em bolsa, de REITs, veículos de investimento imobiliário nos Estados Unidos, e de BDRs, certificados negociados no Brasil que representam ativos do exterior. A etapa também incluirá declaração de investimentos internacionais, tributação e sucessão patrimonial.

Alexandre Ywata conduzirá o último módulo, dedicado aos criptoativos. As aulas apresentarão Bitcoin e Ethereum, tokens e a representação digital de ativos do mundo real, além de fundos de criptoativos negociados em bolsa e análise de dados das redes blockchain. O conteúdo também abordará a tributação dessas operações.

Continua após a publicidade

Como material adicional, a formação terá um minidocumentário com análises dos professores sobre a perda de poder de compra do patrimônio no Brasil e o uso de investimentos em dólar como alternativa de diversificação.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).