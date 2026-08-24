Veja Negócios anuncia as campeãs do ranking TOP 30 – As Melhores Empresas do Brasil
Premiação será realizada nesta segunda-feira, 24, em São Paulo e contará com grandes empresários e com o presidenciável Flávio Bolsonaro
A VEJA NEGÓCIOS realiza nesta segunda-feira, 24, a cerimônia de premiação das campeãs do ranking TOP30 – As Melhores Empresas do Brasil, elaborado em parceria com a agência de classificação de risco Austin Rating. Esta é a segunda edição do prêmio, que reconhece as companhias que se sobressaem em 30 setores da economia. As vencedoras são aquelas que apresenta uma combinação de resultados consistentes, governança exemplar e capacidade de crescimento sustentável. O evento será realizado no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, e contará com a participação dos presidentes das empresas campeãs, além do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
O ranking da Austin Rating considera indicadores como receita líquida, lucro, margem operacional, retorno sobre investimento e grau de endividamento. Cada companhia foi analisada individualmente, sem consolidação de grupos econômicos, o que assegura maior transparência e comparabilidade entre os resultados. No levantamento, foram considerados resultados econômico-financeiros dos últimos quatro anos — 2022, 2023, 2024 e 2025.
As companhias foram avaliadas em dois grupos de indicadores. O primeiro trata do porte do negócio, tem peso de 70% na classificação, e é composto por receita líquida, ativo total e patrimônio líquido. Segundo, com peso de 30%, foca no desempenho operacional e inclui o lucro líquido, o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido), a margem líquida e o endividamento.
Durante a premiação, VEJA NEGÓCIOS vai revelar a grande vencedora da noite, que levará o troféu de “Empresa do Ano”. A Sabesp conquistou o grande prêmio na edição de 2025. A edição especial da revista com reportagens especiais sobre as campeãs de cada categoria chegará às bancas na sexta-feira, 28, e trará também o ranking das 1.000 maiores empresas do Brasil.
Confira a lista das ganhadoras em cada um dos 30 setores:
- Administração de bens e empreendimentos imobiliários: Multiplan
- Agronegócio: 3tentos
- Alimentos: Três Corações
- Atacado e distribuição: Cálamo/Grupo Boticário
- Banco de varejo: Itaú Unibanco
- Bebidas: Ambev
- Bens de consumo: Natura
- Bioenergia: Inpasa
- Construção: LCM
- Educação: PUC-Campinas
- Eletroeletrônica: Intelbras
- Energia elétrica: Equatorial Pará
- Farmacêutica: EMS
- Infraestrutura: Rodovias das Colinas
- Máquinas e equipamentos: WEG
- Meios de pagamento: Caixa Cartões
- Metalurgia e siderurgia: Alunorte
- Mineração e cimento: AngloGold Ashanti
- Papel e celulose: Suzano
- Petróleo e gás: Eneva
- Química e petroquímica: Basf
- Saneamento: Sabesp
- Saúde: Fundação Butantan
- Serviços: Localiza
- Tecnologia da informação: Totvs
- Telecom: Claro nxt
- Têxtil e calçados: Azzas 2154
- Transporte e logística: MRS Logística
- Varejo: Lojas CEM
- Veículos e autopeças: Renault do Brasil