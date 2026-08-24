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Economia

Veja Negócios anuncia as campeãs do ranking TOP 30 – As Melhores Empresas do Brasil

Premiação será realizada nesta segunda-feira, 24, em São Paulo e contará com grandes empresários e com o presidenciável Flávio Bolsonaro

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 08h00
Maurício Lima, CEO da Editora Abril na cerimônia do TOP30 - As melhores empresas do Brasil em 30 de outubro de 2025
O CEO da editora Abril, Maurício Lima, durante a edição de 2025 da Premiação TOP30, de VEJA NEGÓCIOS (Cláudio Gatti/VEJA.com)
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Veja Negócios anuncia as campeãs do ranking TOP 30 – As Melhores Empresas do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A VEJA NEGÓCIOS realiza nesta segunda-feira, 24, a cerimônia de premiação das campeãs do ranking TOP30As Melhores Empresas do Brasil, elaborado em parceria com a agência de classificação de risco Austin Rating. Esta é a segunda edição do prêmio, que reconhece as companhias que se sobressaem em 30 setores da economia. As vencedoras são aquelas que apresenta uma combinação de resultados consistentes, governança exemplar e capacidade de crescimento sustentável. O evento será realizado no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, e contará com a participação dos presidentes das empresas campeãs, além do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ranking da Austin Rating considera indicadores como receita líquida, lucro, margem operacional, retorno sobre investimento e grau de endividamento. Cada companhia foi analisada individualmente, sem consolidação de grupos econômicos, o que assegura maior transparência e comparabilidade entre os resultados. No levantamento, foram considerados resultados econômico-financeiros dos últimos quatro anos — 2022, 2023, 2024 e 2025.

As companhias foram avaliadas em dois grupos de indicadores. O primeiro trata do porte do negócio, tem peso de 70% na classificação, e é composto por receita líquida, ativo total e patrimônio líquido. Segundo, com peso de 30%, foca no desempenho operacional e inclui o lucro líquido, o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido), a margem líquida e o endividamento.

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Durante a premiação, VEJA NEGÓCIOS vai revelar a grande vencedora da noite, que levará o troféu de “Empresa do Ano”. A Sabesp conquistou o grande prêmio na edição de 2025. A edição especial da revista com reportagens especiais sobre as campeãs de cada categoria chegará às bancas na sexta-feira, 28, e trará também o ranking das 1.000 maiores empresas do Brasil.

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Confira a lista das ganhadoras em cada um dos 30 setores:

  • Administração de bens e empreendimentos imobiliários: Multiplan
  • Agronegócio: 3tentos
  • Alimentos: Três Corações
  • Atacado e distribuição: Cálamo/Grupo Boticário
  • Banco de varejo: Itaú Unibanco
  • Bebidas: Ambev
  • Bens de consumo: Natura
  • Bioenergia: Inpasa
  • Construção: LCM
  • Educação: PUC-Campinas
  • Eletroeletrônica: Intelbras
  • Energia elétrica: Equatorial Pará
  • Farmacêutica: EMS
  • Infraestrutura: Rodovias das Colinas
  • Máquinas e equipamentos: WEG
  • Meios de pagamento: Caixa Cartões
  • Metalurgia e siderurgia: Alunorte
  • Mineração e cimento: AngloGold Ashanti
  • Papel e celulose: Suzano
  • Petróleo e gás: Eneva
  • Química e petroquímica: Basf
  • Saneamento: Sabesp
  • Saúde: Fundação Butantan
  • Serviços: Localiza
  • Tecnologia da informação: Totvs
  • Telecom: Claro nxt
  • Têxtil e calçados: Azzas 2154
  • Transporte e logística: MRS Logística
  • Varejo: Lojas CEM
  • Veículos e autopeças: Renault do Brasil
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TOP30: As Melhores Empresas do Brasil
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