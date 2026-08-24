Veja Negócios anuncia as campeãs do ranking TOP 30 – As Melhores Empresas do Brasil

A VEJA NEGÓCIOS realiza nesta segunda-feira, 24, a cerimônia de premiação das campeãs do ranking TOP30 – As Melhores Empresas do Brasil, elaborado em parceria com a agência de classificação de risco Austin Rating. Esta é a segunda edição do prêmio, que reconhece as companhias que se sobressaem em 30 setores da economia. As vencedoras são aquelas que apresenta uma combinação de resultados consistentes, governança exemplar e capacidade de crescimento sustentável. O evento será realizado no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, e contará com a participação dos presidentes das empresas campeãs, além do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ranking da Austin Rating considera indicadores como receita líquida, lucro, margem operacional, retorno sobre investimento e grau de endividamento. Cada companhia foi analisada individualmente, sem consolidação de grupos econômicos, o que assegura maior transparência e comparabilidade entre os resultados. No levantamento, foram considerados resultados econômico-financeiros dos últimos quatro anos — 2022, 2023, 2024 e 2025.

As companhias foram avaliadas em dois grupos de indicadores. O primeiro trata do porte do negócio, tem peso de 70% na classificação, e é composto por receita líquida, ativo total e patrimônio líquido. Segundo, com peso de 30%, foca no desempenho operacional e inclui o lucro líquido, o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido), a margem líquida e o endividamento.

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Durante a premiação, VEJA NEGÓCIOS vai revelar a grande vencedora da noite, que levará o troféu de “Empresa do Ano”. A Sabesp conquistou o grande prêmio na edição de 2025. A edição especial da revista com reportagens especiais sobre as campeãs de cada categoria chegará às bancas na sexta-feira, 28, e trará também o ranking das 1.000 maiores empresas do Brasil.

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Confira a lista das ganhadoras em cada um dos 30 setores:

Administração de bens e empreendimentos imobiliários: Multiplan

Agronegócio: 3tentos

Alimentos: Três Corações

Atacado e distribuição: Cálamo/Grupo Boticário

Banco de varejo: Itaú Unibanco

Bebidas: Ambev

Bens de consumo: Natura

Bioenergia: Inpasa

Construção: LCM

Educação: PUC-Campinas

Eletroeletrônica: Intelbras

Energia elétrica: Equatorial Pará

Farmacêutica: EMS

Infraestrutura: Rodovias das Colinas

Máquinas e equipamentos: WEG

Meios de pagamento: Caixa Cartões

Metalurgia e siderurgia: Alunorte

Mineração e cimento: AngloGold Ashanti

Papel e celulose: Suzano

Petróleo e gás: Eneva

Química e petroquímica: Basf

Saneamento: Sabesp

Saúde: Fundação Butantan

Serviços: Localiza

Tecnologia da informação: Totvs

Telecom: Claro nxt

Têxtil e calçados: Azzas 2154

Transporte e logística: MRS Logística

Varejo: Lojas CEM

Veículos e autopeças: Renault do Brasil