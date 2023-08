VEJA Mercado: conheça a nova newsletter de economia de VEJA

VEJA lança nesta terça-feira, 1º de agosto, a sua primeira newsletter diária com conteúdos da área de economia: VEJA Mercado. A nova plataforma será gratuita e distribuída por e-mail. Faça sua inscrição na home de VEJA ou no box abaixo:

O informativo contará com conteúdos exclusivos produzidos pelos jornalistas de VEJA, incluindo notas inéditas do Radar Econômico, informações sobre a movimentação do mercado financeiro e entrevistas em vídeo realizadas pela equipe do programa VEJA Mercado com economistas, gestores da Faria Lima e autoridades da área, entre outros protagonistas do mundo das finanças e dos negócios. O programa diário também pode ser ouvido, a partir de hoje, no Spotify, em versão podcast (clique para ouvir).

A newsletter , também com o nome de VEJA Mercado, será disparada por volta de 12h30, de segunda a sexta-feira, e deverá representar um marco na cobertura jornalística da área econômica.

