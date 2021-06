VEJA Insights aborda o novo ciclo das commodities

Um dos temores provocados pela pandemia do coronavírus, ainda no primeiro semestre de 2020, era que os movimentos de lockdown e redução no crescimento econômico mundo afora provocassem uma queda nos preços das commodities, decisivas no desempenho da economia brasileira. Passado o choque inicial da crise sanitária, o que se viu foi justamente o contrário. Tanto produtos como minério de ferro e metais usados nas indústrias de infraestrutura e eletroeletrônica como os gêneros agropecuários experimentaram uma surpreendente valorização. Tal movimento se deu em parte pela recuperação rápida da China como também pelos pacotes de socorro emergencial implantados pelas principais economias do mundo, inaugurando o que especialistas já chamam de Novo Ciclo das Commodities.

Um fenômeno desse porte é uma oportunidade única para o Brasil, grande produtor de grãos do planeta, um dos principais exportadores de carne e derivados e de minério de ferro. Com o objetivo de expor as oportunidades que esse novo ciclo representa – e discutir os desafios que ele implica – que VEJA Insights (clique aqui para acessar) reuniu artigos de seis especialistas na área, de economistas a líderes empresariais do setor. Na publicação, o leitor encontra uma detalhada avaliação desse novo cenário bem como ponderações sobre seu impacto na economia brasileira nos próximos meses:

+ CLIQUE PARA LER A NOVA EDIÇÃO DO VEJA INSIGHTS