Veja imagens de destroços do Boeing 737 encontrados no Mar da Arábia

As autoridades do Paquistão informaram nesta quarta-feira, 8, que encontraram os destroços do avião cargueiro que havia desaparecido na noite anterior sobre o Mar da Arábia. As operações de resgate, porém, continuam em busca dos cinco tripulantes que estavam a bordo do Boeing 737. (Veja imagens abaixo)

A aeronave fazia a rota entre Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e Karachi, no sul do Paquistão. Durante a aproximação para o pouso, na noite de terça-feira, 7, os radares registraram uma queda acentuada de altitude acompanhada de uma mudança repentina de direção. Antes de o contato ser interrompido, a tripulação havia comunicado um problema no sistema de navegação, de acordo com a PAA.

Informações preliminares do sistema de monitoramento da aeronave também apontam uma sequência incomum de movimentos. Conforme o site especializado Flightradar24, os dados indicam uma perda inicial de altitude, seguida de uma breve recuperação e, na sequência, uma nova queda, desta vez brusca e significativa.

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Segundo a Autoridade Aeroportuária do Paquistão (PAA), a localização da aeronave ocorreu após cerca de 12 horas de buscas conduzidas em conjunto pela Marinha paquistanesa e pela agência nacional de resgate marítimo. Em comunicado divulgado na rede social X, o órgão afirmou que os destroços do Boeing 737 da K2 Airways foram identificados com sucesso.

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PN and PMSA after 12 hours of Search & Rescue operations in deep Sea have successfully located and identified wreckage of K2 Airways Cargo B737 which was declared missing last night. The wreckage was recovered from 53 NM South of ORMARA. pic.twitter.com/0dZpj8s7u3 — Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 8, 2026

Os destroços foram encontrados no Mar da Arábia, nas proximidades de Ormara, cidade localizada na costa sul paquistanesa. Apesar da descoberta, as buscas pelos ocupantes da aeronave permanecem em andamento. Segundo a agência AFP, navios da Marinha, embarcações mercantes e aeronaves militares participam da operação.

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Ainda antes da confirmação da localização dos destroços, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, manifestou solidariedade às vítimas. Em nota oficial, ele declarou sentir “profundo pesar e tristeza” pelo acidente envolvendo o cargueiro privado que caiu no Mar da Arábia.

A K2 Airways é uma companhia privada especializada em transporte de cargas, com operações regulares e fretadas em rotas nacionais e internacionais. O Boeing 737 envolvido no acidente foi fabricado em 1999. Inicialmente utilizado no transporte de passageiros pelas companhias Aeroflot e Garuda Indonesia, o avião foi convertido para operações de carga em 2012, segundo informações do Airfleets.net.

O acidente ocorre em um contexto de desafios históricos para a aviação paquistanesa. Nos últimos anos, o país registrou diversos acidentes aéreos de grande gravidade, incluindo ocorrências em Karachi. Em razão de preocupações relacionadas aos padrões de segurança e ao processo de licenciamento de pilotos, a União Europeia chegou a suspender, por quatro anos, a autorização para que a companhia aérea nacional do Paquistão operasse em seu espaço aéreo. A restrição foi retirada em 2024.