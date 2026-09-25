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VEJA Fórum Saneamento reúne ministro das Cidades e líderes do setor em São Paulo

Vladimir Lima participa de encontro com presidentes e executivos da Sabesp, Iguá, BRK Ambiental e Caixa no dia 29 de setembro

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h32
Mulher de blusa rosa e calça preta caminha em rua de terra batida, com um córrego poluído e entulhos à esquerda, e um muro de concreto ao fundo
Saneamento básico ainda é crítico no Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O VEJA Fórum Saneamento reunirá autoridades, executivos e especialistas do setor no próximo dia 29 de setembro, em São Paulo, para discutir os caminhos para a universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil. Entre os participantes confirmados está o ministro das Cidades, Vladimir Lima, além de representantes de algumas das principais companhias de saneamento do país.

Também estarão presentes Carlos Piani, presidente da Sabesp; Daniela Sandoval, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Regulatórios da BRK Ambiental; René Silva, CEO da Iguá Saneamento; Marcos de Carvalho Araújo, vice-presidente de Governo da Caixa; Luana Pretto, presidente do Instituto Trata Brasil; e Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Realizado no Centro Brasileiro Britânico (CBB), o encontro terá como foco os desafios para ampliar a cobertura de saneamento no país. Os debates vão abordar a atuação conjunta do poder público e da iniciativa privada, as alternativas de financiamento para novos projetos e os impactos dos investimentos em áreas como saúde, qualidade de vida e meio ambiente.

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A programação contará com uma participação do ministro Vladimir Lima sobre o papel do Estado na expansão dos serviços e os avanços após o marco legal do saneamento. O ministro também participará de uma conversa no palco com um jornalista de VEJA NEGÓCIOS.

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Os representantes das empresas e instituições vão discutir diferentes frentes necessárias para o avanço do setor, desde investimentos e modelos de financiamento até regulação, participação privada e os efeitos sociais e ambientais da universalização. O debate acontece diante de um déficit ainda significativo no acesso aos serviços. Dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) mostram que cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. Além disso, pouco mais da metade do esgoto gerado no país recebe tratamento. O VEJA Fórum Saneamento será realizado em parceria com a Sabesp.

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