Veja dicas de compras para aproveitar promoções do Dia dos Solteiros

O líder para a América Latina da AliExpress, Ken Huang, deu algumas dicas a VEJA para que os consumidores encontrem as melhores pechinchas no Dia dos Solteiros, comemorado nesta segunda-feira, 11. A data é festejada há mais de dez anos na China e, este ano, pela primeira vez no Brasil. O executivo afirma que o sistema de buscas do aplicativo do site tem recursos que podem ajudar os internautas a encontrar o menor preço de um produto. “Um ótimo truque para aproveitar as ofertas é a função de busca de imagens disponível no aplicativo da AliExpress para smartphones”, afirma.

“Na barra de pesquisas existe a figura de uma câmera. Se você clicar nessa câmera e tirar a foto ou até mesmo inserir uma screenshot de qualquer produto, o sistema é capaz de encontrar o mesmo item, ou uma mercadoria similar, por um preço mais barato”, revela ele. De acordo com Huang, aqueles que se prepararam antes do Dia dos Solteiros têm maior possibilidade de se dar bem. “Antes do dia do evento, é possível juntar uma série de cupons de desconto. Os códigos são distribuídos no próprio site, no Facebook e no Instagram da AliExpress”, diz.

Para além dos truques no próprio aplicativo, neste ano o Procon-SP incluiu sete novas empresas na lista suja de sites para compras. A fundação explica que, para incluí-los na lista, o critério envolve a companhia ter recebido reclamações por parte dos consumidores e, ao ser notificada, não deu respostas ao órgão ou não foram encontradas. Veja aqui todas as empresas listadas pela instituição.

Huang afirma que o sistema de monitoramento do AliExpress garante que o aplicativo, de fato, oferece preços mais baixos durante o Dia dos Solteiros do que no resto do ano. Temos um sistema de monitoramento de preços que funciona durante o ano inteiro verificando o valor dos produtos. “Dessa maneira, o item deve estar em seu custo mais baixo para participar do evento”, afirma.