Veja como contar quanto tempo falta para você se aposentar

Com a reforma da Previdência da Previdência batendo a porta, conferir quanto tempo falta para se aposentar é algo fundamental para que o trabalhador consiga se planejar para os próximos anos. Apesar de parecer complicado, é possível que segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) façam isso sem sair de casa.

Com o tempo de contribuição em mãos, o segurado pode utilizar a calculadora de VEJA para saber quando poderá se aposentar. Basta informar sua idade e tempo de recolhimento.

No site Meu INSS, o segurado consegue tanto simular sua aposentadoria como conferir quanto tempo de contribuição a Previdência computa para ele. Isso é possível por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), documento que funciona como extrato das contribuições previdenciárias.

Para ter acesso ao Cnis é preciso cadastrar uma senha no site. Para isso, é preciso que o trabalhador tenha em mãos todas suas carteiras de trabalho, já que são feitas questões sobre sua vida laboral para liberação da senha. Caso não consiga responder as questões ou haja algum problema técnico, é necessário se dirigir a algum posto do INSS para liberar a senha.

O ideal é que o trabalhador compare os registros do instituto com os dados de sua carteira de trabalho e carnês de contribuição, para conferir se o tempo está correto.

Caso haja alguma falha no extrato previdenciário, o segurado deve pegar sua documentação e procurar um posto da Previdência para corrigir as falhas. Há uma orientação do INSS que esse tipo de correção só pode ser feito no momento do atendimento de concessão da aposentadoria, Porém, por lei, é permitido pedir a correção a qualquer tempo.