Veja as melhores cidades do mundo para a Geração Z viver e trabalhar

As melhores cidades para a Geração Z viver e trabalhar foram divulgadas pela Time Out, e metade delas está localizada na Europa. A pesquisa ouviu 4 mil pessoas entre 18 e 29 anos em mais de 150 cidades ao redor do mundo.

A vencedora do ranking foi Tóquio, no Japão. Os entrevistados responderam a perguntas sobre felicidade e bem-estar no dia a dia, qualidade de vida, facilidade para frequentar restaurantes, aproveitar a vida noturna e circular pela cidade. A capital japonesa se destacou pelos altos índices de satisfação entre os moradores, embora apenas um terço dos participantes considere que sair à noite seja financeiramente acessível.

Porto, em Portugal, ficou em segundo lugar graças ao forte senso de comunidade, à facilidade de sair para jantar e tomar drinques com os amigos e ao acesso à arte e à cultura, consideradas praticamente gratuitas. Além disso, todos os entrevistados classificaram a cidade como a mais bonita do ranking. Melbourne, na Austrália, conquistou a terceira posição pelo calendário cultural. Cerca de 97% dos participantes afirmaram que é possível encontrar peças de teatro, shows e apresentações de música ao vivo praticamente todas as noites da semana. Em contrapartida, a cidade não foi considerada financeiramente acessível.

Com amplas áreas verdes, vida noturna agitada e uma agenda cultural diversificada, Edimburgo, capital da Escócia, ficou em quarto lugar. Segundo 90% dos entrevistados, foi a cidade onde se sentiram mais felizes. Fechando o top 5, Xangai recebeu 76% das avaliações da Geração Z como a cidade mais fácil para conhecer novas pessoas e fazer amizades. De acordo com a Time Out, a metrópole chinesa se destaca pelo ambiente sociável e pelo custo de vida mais acessível, o que facilita o acesso dos jovens a opções de lazer.

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Conheça as TOP 20 cidades para Geração Z viver e trabalhar

Tóquio, Japão Porto, Portugal Melbourne, Austrália Edimburgo, Escócia Xangai, China Nova York, USA Copenhague, Dinamarca Berlim, Alemanha Valencia, Espanha Bangkok, Tailândia Nápoles, Itália Cape Town, África do Sul Krakow, Polônia Seoul, Coréia do Sul Paris, França Athens, Greece Cidade do México, México Rio de Janeiro, Brasil Vancouver, Canadá Vienna, Áustria