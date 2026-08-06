Veja as melhores cidades do mundo para a Geração Z viver e trabalhar
Rio de Janeiro aparece na 18ª posição; Tóquio, Porto e Melbourne lideram o ranking elaborado pela Time Out
As melhores cidades para a Geração Z viver e trabalhar foram divulgadas pela Time Out, e metade delas está localizada na Europa. A pesquisa ouviu 4 mil pessoas entre 18 e 29 anos em mais de 150 cidades ao redor do mundo.
A vencedora do ranking foi Tóquio, no Japão. Os entrevistados responderam a perguntas sobre felicidade e bem-estar no dia a dia, qualidade de vida, facilidade para frequentar restaurantes, aproveitar a vida noturna e circular pela cidade. A capital japonesa se destacou pelos altos índices de satisfação entre os moradores, embora apenas um terço dos participantes considere que sair à noite seja financeiramente acessível.
Porto, em Portugal, ficou em segundo lugar graças ao forte senso de comunidade, à facilidade de sair para jantar e tomar drinques com os amigos e ao acesso à arte e à cultura, consideradas praticamente gratuitas. Além disso, todos os entrevistados classificaram a cidade como a mais bonita do ranking. Melbourne, na Austrália, conquistou a terceira posição pelo calendário cultural. Cerca de 97% dos participantes afirmaram que é possível encontrar peças de teatro, shows e apresentações de música ao vivo praticamente todas as noites da semana. Em contrapartida, a cidade não foi considerada financeiramente acessível.
Com amplas áreas verdes, vida noturna agitada e uma agenda cultural diversificada, Edimburgo, capital da Escócia, ficou em quarto lugar. Segundo 90% dos entrevistados, foi a cidade onde se sentiram mais felizes. Fechando o top 5, Xangai recebeu 76% das avaliações da Geração Z como a cidade mais fácil para conhecer novas pessoas e fazer amizades. De acordo com a Time Out, a metrópole chinesa se destaca pelo ambiente sociável e pelo custo de vida mais acessível, o que facilita o acesso dos jovens a opções de lazer.
Conheça as TOP 20 cidades para Geração Z viver e trabalhar
- Tóquio, Japão
- Porto, Portugal
- Melbourne, Austrália
- Edimburgo, Escócia
- Xangai, China
- Nova York, USA
- Copenhague, Dinamarca
- Berlim, Alemanha
- Valencia, Espanha
- Bangkok, Tailândia
- Nápoles, Itália
- Cape Town, África do Sul
- Krakow, Polônia
- Seoul, Coréia do Sul
- Paris, França
- Athens, Greece
- Cidade do México, México
- Rio de Janeiro, Brasil
- Vancouver, Canadá
- Vienna, Áustria