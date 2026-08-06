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Veja as melhores cidades do mundo para a Geração Z viver e trabalhar

Rio de Janeiro aparece na 18ª posição; Tóquio, Porto e Melbourne lideram o ranking elaborado pela Time Out

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 10h10 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h44
Tóquio: Japão enfrenta grave queda demográfica
Tóquio: Cidade venceu como melhor lugar para geração z viver e trabalhar (Jackyenjoy photography/Getty Images)
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As melhores cidades para a Geração Z viver e trabalhar foram divulgadas pela Time Out, e metade delas está localizada na Europa. A pesquisa ouviu 4 mil pessoas entre 18 e 29 anos em mais de 150 cidades ao redor do mundo.

A vencedora do ranking foi Tóquio, no Japão. Os entrevistados responderam a perguntas sobre felicidade e bem-estar no dia a dia, qualidade de vida, facilidade para frequentar restaurantes, aproveitar a vida noturna e circular pela cidade. A capital japonesa se destacou pelos altos índices de satisfação entre os moradores, embora apenas um terço dos participantes considere que sair à noite seja financeiramente acessível.

Porto, em Portugal, ficou em segundo lugar graças ao forte senso de comunidade, à facilidade de sair para jantar e tomar drinques com os amigos e ao acesso à arte e à cultura, consideradas praticamente gratuitas. Além disso, todos os entrevistados classificaram a cidade como a mais bonita do ranking. Melbourne, na Austrália, conquistou a terceira posição pelo calendário cultural. Cerca de 97% dos participantes afirmaram que é possível encontrar peças de teatro, shows e apresentações de música ao vivo praticamente todas as noites da semana. Em contrapartida, a cidade não foi considerada financeiramente acessível.

Com amplas áreas verdes, vida noturna agitada e uma agenda cultural diversificada, Edimburgo, capital da Escócia, ficou em quarto lugar. Segundo 90% dos entrevistados, foi a cidade onde se sentiram mais felizes. Fechando o top 5, Xangai recebeu 76% das avaliações da Geração Z como a cidade mais fácil para conhecer novas pessoas e fazer amizades. De acordo com a Time Out, a metrópole chinesa se destaca pelo ambiente sociável e pelo custo de vida mais acessível, o que facilita o acesso dos jovens a opções de lazer.

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Conheça as TOP 20 cidades para Geração Z viver e trabalhar

  1. Tóquio, Japão
  2. Porto, Portugal
  3. Melbourne, Austrália
  4. Edimburgo, Escócia
  5. Xangai, China
  6. Nova York, USA
  7. Copenhague, Dinamarca
  8. Berlim, Alemanha
  9. Valencia, Espanha
  10. Bangkok, Tailândia
  11. Nápoles, Itália
  12. Cape Town, África do Sul
  13. Krakow, Polônia
  14. Seoul, Coréia do Sul
  15. Paris, França
  16. Athens, Greece
  17. Cidade do México, México
  18. Rio de Janeiro, Brasil
  19. Vancouver, Canadá
  20. Vienna, Áustria
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