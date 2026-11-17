Uma investigação internacional baseada em mais de 15 milhões de documentos internos vazados do Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, revelou falhas recorrentes nos mecanismos da instituição de prevenção à lavagem de dinheiro, além de episódios em que o banco ignorou alertas das áreas internas responsáveis pela fiscalização de riscos. Os arquivos, que incluem e-mails, atas de reuniões, relatórios de auditoria e registros de operações suspeitas, também expõem detalhes das relações do banco com o financista Jeffrey Epstein, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e oligarcas russos ligados ao governo do país.

Batizada de “Inside Deutsche Bank”, a apuração, divulgada em conjunto nesta terça-feira, 17, foi conduzida por um consórcio internacional de jornalistas, com participação de mais de 200 profissionais de veículos de comunicação de diferentes países, incluindo o Financial Times, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel e também da brasileira Agência Pública.

Em um comunicado divulgado pela manhã pelo Deutsche Bank, em resposta às acusações, o banco defendeu a atuação de seu atual presidente-executivo, Christian Sewing, mencionado diversas vezes nas reportagens, e afirmou que muitas das informações dizem respeito a eventos antigos e que a instituição é bem mais sólida hoje. “Sob a liderança de Christian Sewing, o Deutsche Bank passou por uma transformação fundamental”, diz o posicionamento. Entre 2019 e 2025, a companhia afirma que investiu mais de 7 bilhões de euros para aprimorar os controles internos e também melhorar os resultados financeiros. “Como resultado de tudo isso, somos um banco diferente, mais forte e mais seguro hoje. ”

O conjunto de milhões de documentos que sustentou as investigações foi obtido por dois denunciantes, cujas identidades foram preservadas, e compartilhado com jornalistas da Índia e da África do Sul. Os arquivos também foram encaminhados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e à agência americana responsável pelo combate a crimes financeiros, a FinCEN.

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As revelações colocam em questão a transformação institucional prometida pelo Deutsche Bank desde 2018, quando Sewing assumiu a presidência executiva. Naquele momento, a instituição tentava superar uma sequência de escândalos envolvendo lavagem de dinheiro, manipulação de taxas de juros e deficiências nos controles internos. Os documentos indicam, porém, que mesmo depois da adoção de novas estruturas de compliance, funcionários continuaram identificando problemas na avaliação de clientes e no monitoramento de transações.

Clientes russos

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Um dos principais focos da investigação é a atuação do Deutsche Bank na Rússia. Segundo reportagem do britânico Financial Times, executivos mantiveram a estratégia de expansão dos negócios no país de Vladimir Putin mesmo diante de advertências de funcionários sobre os riscos associados a oligarcas e empresas próximas ao Kremlin. A equipe de avaliação de riscos chegou a classificar aproximadamente 50 clientes corporativos como especialmente sensíveis, considerando fatores como proximidade com o governo russo e possíveis riscos de crimes financeiros.

A investigação aponta que o banco resistiu a reduzir sua exposição à Rússia mesmo após a anexação da Crimeia, em 2014, e continuou avaliando oportunidades comerciais no país em meio ao aumento das tensões geopolíticas. Depois da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a instituição acabou deixando o mercado russo no mês seguinte.

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US$ 580 milhões suspeitos com Epstein

A investigação também detalha a relação da instituição com Jeffrey Epstein. Os documentos mostram que o banco aceitou o financista como cliente em 2013, cinco anos depois de sua condenação por crimes sexuais envolvendo uma menor de idade e quando outras instituições financeiras já haviam se afastado dele.

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O volume de transações suspeitas relacionadas a Epstein e sua rede também é superior ao que se conhecia anteriormente. De acordo com o Financial Times, documentos internos mostram que o Deutsche Bank apresentou 21 comunicações de operações suspeitas às autoridades americanas em 2019, abrangendo aproximadamente 3. 200 pagamentos suspeitos que somavam 582 milhões de dólares. Os valores envolviam transferências para mulheres, movimentações relacionadas a recursos de instituições de caridade e operações associadas a pessoas próximas ao financista. O banco encerrou a relação com Epstein no fim de 2018, depois que o caso voltou a ganhar atenção pública.

Vazamento de dados de Trump

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Os arquivos também revelam um episódio de falha na gestão envolvendo Donald Trump. Em 2017, durante o primeiro mandato do republicano, um funcionário do Deutsche Bank enviou acidentalmente a uma pessoa externa um link que permitia consultar informações financeiras de 1. 586 clientes. Entre as contas potencialmente expostas estavam três atribuídas a Trump. Os documentos mostram que executivos discutiram se deveriam comunicar o incidente à Casa Branca, mas decidiram não fazê-lo. Sewing, então responsável pela divisão de banco privado, aprovou a condução do episódio.

Além das relações com clientes controversos, a investigação aponta problemas mais amplos na gestão do banco. Em 2018, quando Sewing assumiu o comando, a instituição ainda não havia encerrado o relacionamento com aproximadamente 28 mil clientes considerados problemáticos em sua divisão de investimentos. Auditorias anteriores também haviam apontado deficiências na qualidade das informações cadastrais, fundamentais para identificar a origem dos recursos e detectar movimentações suspeitas.