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As vendas do varejo alimentar registraram o maior salto do ano em novembro, impulsionadas pelo atacarejo. O avanço coincide com o aumento do Bolsa Família e as restrições às bets, que liberaram renda para itens básicos, embora a inflação siga como risco. Entenda os impactos no setor.

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A recuperação do varejo alimentar ganhou força e atingiu seu ponto mais alto em novembro. Na semana de 9 a 15 de novembro, as vendas em valor de supermercados, hipermercados, atacarejos e farmácias cresceram 12% na comparação com o mesmo período de 2025, segundo levantamento da NielsenIQ divulgado pelo jornal Valor Econômico. Foi o maior avanço semanal registrado em 2026. O resultado dá continuidade a uma sequência de semanas positivas iniciada em outubro. Naquele mês, dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) já apontavam crescimento de 6,5% entre os dias 5 e 11 e de 6,3% entre 12 e 18, sempre em relação aos mesmos intervalos do ano anterior. A entidade observou que os resultados ocorreram depois da entrada em vigor da medida provisória que restringiu os jogos de apostas virtuais, em 25 de setembro.

Os atacarejos foram os principais destaques do levantamento mais recente da NielsenIQ. O segmento teve elevação de 15,6% na receita em relação a um ano antes. Nos hipermercados, o crescimento foi de 11,7%, enquanto os supermercados de grande e pequeno porte registraram altas de 8,4% e 6,3%, respectivamente.

A evolução também aparece quando se considera a quantidade de produtos comercializados. Na segunda semana de novembro, o volume vendido aumentou 6,7%, ficando atrás apenas do desempenho observado durante o Carnaval, quando a expansão chegou a 7,7%. Naquele período, o faturamento havia crescido 11,3%. A liderança do atacarejo também se manteve na comparação por unidades vendidas, com aumento de 8,7%. Os hipermercados vieram em seguida, com 6,6%, enquanto os supermercados grandes avançaram 3,9%. Entre os estabelecimentos de menor porte, a variação foi mais modesta, de 0,5%.

A melhora coincide com duas mudanças que podem ter ampliado o dinheiro disponível para o consumo das famílias: o reajuste do Bolsa Família e as restrições às apostas virtuais. O benefício mínimo do programa passou a 691 reais, após aumento de 15,04%, com pagamentos iniciados em 19 de outubro. Já a medida provisória relacionada às bets entrou em vigor em 25 de setembro.

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O volume de dinheiro anteriormente destinado às apostas ajuda a dimensionar o potencial impacto da medida. Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), os apostadores tiveram perdas líquidas médias de 4,85 bilhões de reais por mês entre outubro de 2024 e julho de 2026. O cálculo considera os valores gastos que não retornaram aos jogadores na forma de prêmios.

Na avaliação da Abras, a restrição às apostas já contribui para o aumento das compras nos domicílios. A entidade identificou crescimento na procura por produtos básicos, entre eles arroz, óleo, macarrão e café, em diferentes formatos de comércio alimentar. “Ao longo das semanas posteriores à MP, observa-se um crescimento no volume no consumo realizado em supermercados, especialmente na cesta de produtos essenciais”, disse a associação, em nota divulgada no último mês. A continuidade desse movimento, contudo, pode depender do comportamento dos preços. A retomada da inflação representa um risco para a recuperação do setor, uma vez que pode comprometer parte do ganho de poder de compra das famílias.

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Com informações da Agência Brasil