Varejistas entram na onda da renegociação de dívidas e antecipam Desenrola

As varejistas anteciparam o Desenrola, programa lançado pelo governo Lula de renegociação de dívidas. Na primeira fase, que começou na última semana, famílias com renda de até 20 mil reais podem renegociar dívidas bancárias.

A Via Varejo, proprietária da Casas Bahia e Ponto (antigo Ponto Frio), lançou iniciativas para liquidar esses saldos. As lojas do grupo estão oferecendo condições especiais de parcelamento de até 36 vezes nos carnês sem a incidência de juros e multa. Essas condições serão ofertadas até o dia 31 de agosto e deve beneficiar cerca de 1,5 milhão de clientes com dívidas no carnê, estima o grupo. A Lojas Renner planeja lançar uma proposta semelhante nas próximas semanas.

Embora não façam parte dessa primeira fase do Desenrola, muitas empresas anteciparam as renegociações. O Serasa informou que houve um aumento de 41% no volume de negociações na plataforma Serasa Limpa Nome, saltando de 586 mil para 814 mil do dia 10 a 17 de julho.

As negociações do setor bancário chegaram a 500 milhões em volume financeiro nos primeiros cinco dias do programa, de acordo com levantamento da Febraban. Nesse mesmo período, os bancos desnegativaram mais de 2 milhões de clientes com dívidas de até 100 reais.

