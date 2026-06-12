Varejistas deixam de capturar até 38% ao ano ao terceirizar serviços financeiros para bancos, aponta estudo

Em um cenário de juros ainda elevados e crédito mais seletivo, varejistas e distribuidores brasileiros podem estar deixando uma fatia relevante de receita escapar. Segundo análise da Finscale, empresas que dependem dos bancos para oferecer soluções financeiras aos seus clientes acabam abrindo mão de ganhos que poderiam permanecer dentro da própria cadeia de negócios.

O alerta ganha força diante do custo do crédito no país. Em 2025, as operações de capital de giro para pessoas jurídicas com prazo de até 365 dias chegaram a registrar taxas de até 38% ao ano. Para milhares de pequenos varejistas, que dependem desse recurso para recompor estoques e manter o fluxo de caixa, o peso financeiro pode comprometer a rentabilidade do negócio.

No atacado distribuidor, a situação revela uma contradição. Embora muitas empresas já assumam parte do risco financeiro ao vender com prazo, emitir boletos, acompanhar inadimplência e manter relacionamento recorrente com seus clientes, o retorno dessa operação nem sempre fica dentro da própria cadeia. “O distribuidor já possui um ativo valioso que o banco precisa reconstruir do zero: o histórico real de compra, pagamento, recorrência e comportamento do lojista”, afirma Letícia Moschioni, sócia da Finscale.

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Segundo ela, quando uma distribuidora concede prazo para pagamento, na prática já está oferecendo crédito. “Quando a distribuidora vende com prazo, ela já está concedendo crédito. A diferença é que, sem estrutura, esse crédito fica invisível, mal precificado e muitas vezes capturado por terceiros”, explica.

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É justamente nesse contexto que o embedded finance, ou serviços financeiros integrados à operação principal da empresa, vem ganhando espaço. A proposta é incorporar soluções como crédito, cobrança, pagamentos e antecipação de recebíveis diretamente na jornada do cliente, transformando uma função antes terceirizada em uma nova frente de negócios.

Na prática, o pequeno varejista pode se beneficiar ao acessar condições potencialmente mais adequadas à sua realidade operacional. Em uma simulação apresentada pela Finscale, ao substituir linhas tradicionais de capital de giro por estruturas internas sem juros equivalentes aos bancários, a economia poderia chegar ao equivalente a até 38% do valor financiado em um período de 12 meses.

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O movimento ocorre em um mercado de grandes proporções. O atacado distribuidor movimentou 616,6 bilhões de reais em 2025 e atende mais de 1,18 milhão de pontos de venda por meio do canal indireto. Segundo dados reunidos pela Finscale a partir de estudos do setor, apenas a distribuição B2B de alimentos possui uma base elegível para crédito embarcado estimada em 1,1 trilhão de reais.

As perspectivas também chamam atenção. Estudos apontam que o embedded finance poderá gerar 24 bilhões de reais em receitas adicionais até 2026 em segmentos como varejo, bens de consumo e serviços. Já o potencial de crédito ofertado por meio dessas soluções pode alcançar 83 bilhões de reais.

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Para Letícia Moschioni, o avanço desse modelo representa uma mudança estrutural na forma como o crédito corporativo é distribuído. “O banco continua tendo um papel importante, mas ele não é mais o único caminho para organizar crédito e pagamentos. A empresa que conhece a cadeia, tem dados reais e consegue estruturar uma operação segura passa a disputar uma parte do valor que antes parecia naturalmente bancário”, afirma.