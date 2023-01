Varejistas ampliam perdas e Magalu descola das demais

A Americanas entrou com pedido de recuperação judicial nesta quinta-feira, 19, uma semana após o rombo bilionário em seu balanço ser revelado e bem antes do prazo de vencimento de trinta dias da liminar protetiva contra os credores obtida na justiça na última sexta, 12.

A recuperação no valor de 43 bilhões de reais é a quarta maior em um processo deste tipo. O evento transborda desde a semana passada nas demais varejistas, que operam com perdas, impactadas pelos efeitos negativos do caso.

O grupo composto por dezenove varejistas listadas na bolsa brasileira, B3, aprofundou as perdas para 7,64 bilhões de reais. Passaram de valor de 86,86 bilhões de reais em 11 de janeiro para 79,21 bilhões de reais nesta quinta, 19, segundo levantamento do TradeMap realizado com dezenove varejistas, entre elas Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, Grupo Soma e outras.

As perdas não são tão acentuadas devido ao Magazine Luiza, que aumentou seu valor de mercado em 3,5 bilhões de reais desde o ocorrido. O valor de mercado do Magalu subiu de 20,22 bilhões de reais para 23,76 bilhões de reais.