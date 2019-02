Varejista sueca H&M já tem empresa para operar no Brasil

A novela da vinda da varejista sueca H&M ao Brasil ganha novo capítulo. Depois de mais cinco anos de rumores, a rede, enfim, registrou a abertura de sua filial brasileira na Junta Comercial. O registro foi feito no final de agosto e a empresa tem como acionistas duas holdings suecas H&M Hennes & Mauritz Holding BV e H&M Hennes & Mauritz International, com um capital social de 1,5 milhão de reais.

Cautelosa, a rede decidiu desembarcar apenas depois de observar o desempenho de suas concorrentes Forever 21 e TopShop no mercado brasileiro. No caso da primeira, que inaugurou sua loja no Shopping Morumbi, em São Paulo, ficaram notórias as filas de adolescentes desesperadas por conseguir comprar as roupas da marca. À época, o site de VEJA noticiou que muitas voltaram de mãos abanando porque os estoques logo se esgotaram.

Apesar de já ter empresa, a H&M ainda não conseguiu determinar onde será a primeira loja, nem quando será a inauguração. A previsão é que ocorra em 2015 e a ideia inicial seria abrir o primeiro ponto de venda na avenida Paulista. Porém, segundo apurou o site de VEJA, a desaceleração das vendas no varejo, a burocracia e a piora do cenário macroeonômico exacerbada durante o período eleitoral deixaram os suecos apreensivos sobre o melhor período para a inauguração.

Na América Latina, a H&M preferiu expandir seus negócios em países cuja economia tem se mostrado mais fortalecida e o ambiente de negócios é mais atrativo ao setor privado, como Peru, Chile e México. A loja de Lima será aberta em 2015, enquanto a de Santiago existe desde 2013. No México, há seis lojas espalhadas pelo país. Procurada, a H&M não retornou o pedido de entrevista até o fechamento da reportagem.