Valores a Receber: prazo para saque de dinheiro esquecido termina amanhã

O Sistema de Valores a Receber (SVR) é um serviço do Banco Central disponível para consulta se você, sua empresa ou pessoa falecida têm “dinheiro esquecido” em algum banco, consórcio ou outra instituição.

No total, mais de 8 milhões de reais já foram devolvidos e 8,5 milhões de reais ainda estão no sistema para devolução. O prazo, que vai até amanhã, 16, contempla os 30 dias desde que o presidente Lula sancionou o projeto de lei que aprovou a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. No projeto consta que, após o prazo de 30 dias, o governo está autorizado a recolher recursos esquecidos em contas bancárias que não foram reclamados pelos titulares.

Entre os que já receberam os valores, 41.936.298 pessoas sacaram um montante de 6.623.453.829,85 de reais, enquanto 3.620.650 de pessoas jurídicas já receberam 1.971.364.105,14 de reais.

Em setembro, a instituição financeira informou que um indivíduo tem 11,2 milhões de reais “esquecidos” no monte.

Como consultar os valores a receber no sistema do Banco Central?

– Para consultar os valores a receber, é necessário entrar no site do Banco Central e logar com a conta gov.br. Caso você tenha valores a receber, é necessário ter uma chave Pix cadastrada, é por ela que o BC está fazendo a devolução.

– Caso você queira consultar os valores a receber no nome de um pessoa falecida, é necessário informar o CPF e data de nascimento da pessoa falecida e logar com a sua conta gov.br no site do Banco Central.

Número total de beneficiários a receber por faixa de valores a receber:

Acima de R$1.000,01: 940.024 beneficiários (1,80% do total)

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 5.199.838 beneficiários (9,94% do total)

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 13.100.665 beneficiários (25,05% do total)

Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 33.054.663 beneficiários (63,21% do total)