Valor que Casares sacava por mês compraria 5 mil cervejas no Morumbis; veja outras comparações

Cinco mil cervejas no Morumbis. É o que seria possível comprar com os 100 mil reais que Julio Casares, ex-presidente do São Paulo, retirava em espécie pelo menos uma vez por mês, segundo duas testemunhas ouvidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. A quantia também equivale a cerca de 250 camisas oficiais do clube ou 555 bolas de futebol.

Os depoimentos, revelados pelo ge, afirmam que o dinheiro saía do cofre localizado no setor administrativo do Morumbis e era entregue à presidência em envelopes ou sacolas. Casares é investigado por uma força-tarefa que apura possíveis irregularidades cometidas durante sua gestão, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2026.

A comparação que dá título à conta considera o preço da cerveja vendida no próprio estádio. Nos shows do AC/DC realizados no Morumbis neste ano, uma Pilsen custava 20 reais. Com os 100 mil reais citados nos depoimentos, seria possível comprar 5.000 unidades — o suficiente para tomar uma por dia durante quase 14 anos.

No universo tricolor, a quantia também compraria cerca de 250 camisas oficiais de torcedor do São Paulo da temporada de 2026. O uniforme é vendido por 399,99 reais pela New Balance, fornecedora de material esportivo do clube. Se fosse usada uma camisa nova por semana, o estoque duraria quase cinco anos.

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Se a escolha fosse por bolas de futebol, o dinheiro daria para comprar 555 unidades da Trionda Club, modelo inspirado na bola da Copa do Mundo de 2026 e vendido por 179,99 reais. Seria mais de uma bola nova por semana durante uma década.

Outra possibilidade seriam 434 camisas de treino do próprio São Paulo, que custam 229,99 reais cada.

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Segundo as testemunhas, Casares requisitava os recursos ao departamento financeiro sob a justificativa de custear “ações promocionais em eventos”, sem detalhar a destinação do dinheiro. Posteriormente, ainda de acordo com os relatos, as retiradas passaram a ser justificadas como destinadas à compra de ingressos.

Um dos inquéritos conduzidos pela força-tarefa investiga um possível desvio de recursos. As apurações identificaram 35 saques das contas do São Paulo entre janeiro de 2021 e novembro de 2025, que somam cerca de 11 milhões de reais. Também são investigados depósitos em dinheiro que totalizam 1,5 milhão de reais em contas ligadas ao ex-presidente.

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A defesa de Casares nega irregularidades. Em nota, afirmou que “tudo se acha regularmente acautelado na Contadoria do Clube” e que as movimentações em dinheiro vivo se referem a despesas relacionadas a “no mínimo, 172 jogos do SPFC em diversas competições”.