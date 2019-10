Vale volta a registrar lucro após tragédia de Brumadinho

O lucro líquido da Vale no terceiro trimestre deste ano atingiu 1,654 bilhão de dólares, aumento de 17,5% em relação ao observado no mesmo período do ano passado. O resultado reverte os prejuízos de 133 milhões de dólares registrado no trimestre imediatamente anterior e de 1,642 bilhão de dólares do primeiro trimestre. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, apesar do resultado positivo no terceiro trimestre, o prejuízo ainda é de 121 milhões de dólares, na esteira da tragédia de Brumadinho (MG), ocorrida em janeiro, que matou mais de 250 pessoas.

“No terceiro trimestre de 2019, progredimos para a estabilização de nosso negócio e avançamos com o nosso objetivo de reparação integral de Brumadinho”, comentou o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, no documento que acompanha o demonstrativo financeiro, divulgado nesta quinta-feira, 24. “Estamos evoluindo com um portfólio de produtos premium ajustado às demandas de mercado”, disse, no documento.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 4,6 bilhões de dólares, recorde para um terceiro trimestre desde 2013, registrando aumento de 6,4% em relação ao mesmo trimestre de 2018. Após reconhecer provisões de 5,65 bilhões de dólares no primeiro semestre para indenizações e doações pela tragédia de Brumadinho (MG), a companhia informou que não foi necessário realizar baixas adicionais no terceiro trimestre, apenas despesas de 225 milhões de dólares que não se qualificam como provisão.

A receita da mineradora no terceiro trimestre somou 10,2 bilhões de dólares, alta de 7% na comparação anual, em meio a preços mais altos do minério de ferro, principal produto da companhia. O preço realizado de finos de minério de ferro da Vale no terceiro trimestre foi de 89,2 dólares por tonelada, ante 67 dólares no mesmo período do ano passado.

